影／台積電高雄廠今舉辦進機典禮 2奈米晶片明年投產

台積電（2330）高雄2奈米第一座P1廠今天舉行進機祈福典禮，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠，2奈米製程在南台灣進入新里程碑，預計12月起開始移入數百台半導體設備，明年將可量產。高雄是台積電未來量產2奈米的重鎮，隨著台積電在高雄投資設廠，國際材料、設備供應商也紛紛在高雄設廠或設置營運據點，半導體聚落隱然成形。

台積電今天對於進機典禮非常低調，並沒有對外公開，沒有邀請函的民眾靠近就會被保全驅趕，本報記者前往附近半屏山往下觀看，可見廠區有近百位賓客陸續進入典禮場地，也可見P1廠區外觀也已經幾乎完工，而後方的P2等廠區正在加緊趕工。

這項台積電Fab22廠進機典禮由執行副總經理暨共同營運長秦永沛主持，受邀請的貴賓都是相關設備廠商，以竹科已進入試產的二奈米廠推估，數百台設備裝機時程至少要一季，再展開機台調校，估計試產最快約在明年第二季底。