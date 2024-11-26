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影／台積電高雄廠今舉辦進機典禮 2奈米晶片明年投產

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
台積電高雄2奈米第一座P1廠今天舉行進機祈福典禮，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠，台積電只邀請相關設備廠商參加典禮，並沒有對外公開。記者劉學聖／攝影
台積電高雄2奈米第一座P1廠今天舉行進機祈福典禮，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠，台積電只邀請相關設備廠商參加典禮，並沒有對外公開。記者劉學聖／攝影

台積電（2330）高雄2奈米第一座P1廠今天舉行進機祈福典禮，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠，2奈米製程在南台灣進入新里程碑，預計12月起開始移入數百台半導體設備，明年將可量產。高雄是台積電未來量產2奈米的重鎮，隨著台積電在高雄投資設廠，國際材料、設備供應商也紛紛在高雄設廠或設置營運據點，半導體聚落隱然成形。

台積電今天對於進機典禮非常低調，並沒有對外公開，沒有邀請函的民眾靠近就會被保全驅趕，本報記者前往附近半屏山往下觀看，可見廠區有近百位賓客陸續進入典禮場地，也可見P1廠區外觀也已經幾乎完工，而後方的P2等廠區正在加緊趕工。

這項台積電Fab22廠進機典禮由執行副總經理暨共同營運長秦永沛主持，受邀請的貴賓都是相關設備廠商，以竹科已進入試產的二奈米廠推估，數百台設備裝機時程至少要一季，再展開機台調校，估計試產最快約在明年第二季底。

台積電位於高雄楠梓園區的建廠工程目前已經完成第一座廠區，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠，後續還有P2、P3陸續施工中。第4、5座廠已啟動環評台積電第四座廠（P4）、第五座廠（P5）也已啟動環評程序。

台積電高雄2奈米第一座P1廠今天舉行進機祈福典禮，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠，從高處可見貴賓陸續進入廠區參加典禮活動。記者劉學聖／攝影
台積電高雄2奈米第一座P1廠今天舉行進機祈福典禮，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠，從高處可見貴賓陸續進入廠區參加典禮活動。記者劉學聖／攝影
台積電高雄2奈米第一座P1廠今天舉行進機祈福典禮，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠，台積電只邀請相關設備廠商參加典禮，並沒有對外公開。記者劉學聖／攝影
台積電高雄2奈米第一座P1廠今天舉行進機祈福典禮，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠，台積電只邀請相關設備廠商參加典禮，並沒有對外公開。記者劉學聖／攝影
台積電高雄2奈米第一座P1廠今天舉行進機祈福典禮，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠。記者劉學聖／攝影
台積電高雄2奈米第一座P1廠今天舉行進機祈福典禮，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠。記者劉學聖／攝影
台積電高雄2奈米第一座P1廠今天舉行進機祈福典禮，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠，預計明年第二季將可進行試產。記者劉學聖／攝影
台積電高雄2奈米第一座P1廠今天舉行進機祈福典禮，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠，預計明年第二季將可進行試產。記者劉學聖／攝影
台積電高雄2奈米第一座P1廠今天舉行進機祈福典禮，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠，台積電只邀請相關設備廠商參加典禮，並沒有對外公開。記者劉學聖／攝影
台積電高雄2奈米第一座P1廠今天舉行進機祈福典禮，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠，台積電只邀請相關設備廠商參加典禮，並沒有對外公開。記者劉學聖／攝影
台積電高雄2奈米第一座P1廠今天舉行進機祈福典禮，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠，廠方十分低調無邀請函無法進入廠區。記者劉學聖／攝影
台積電高雄2奈米第一座P1廠今天舉行進機祈福典禮，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠，廠方十分低調無邀請函無法進入廠區。記者劉學聖／攝影
台積電高雄2奈米第一座P1廠今天舉行進機祈福典禮，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠，預計明年第二季將可進行試產。記者劉學聖／攝影
台積電高雄2奈米第一座P1廠今天舉行進機祈福典禮，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠，預計明年第二季將可進行試產。記者劉學聖／攝影

台積電 奈米 晶圓廠

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