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搶攻AI市場 東京威力科創徵才開跑

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
搶攻AI市場， 東京威力科創徵才開跑。圖／東京威力科創提供
搶攻AI市場， 東京威力科創徵才開跑。圖／東京威力科創提供

半導體製造設備巨擘Tokyo Electron（TEL）持續看好半導體前景，宣布5年內投資逾1.5兆日圓的研發經費，並在全球招募1萬名優秀人才。響應集團擴編需求，台灣子公司-東京威力科創將於今年11月底展開全台招募活動，廣招優秀人才攜手推動新技術，共同實現大數據的AI世代。

「世界半導體貿易統計組織」（WSTS）統計，半導體市場將連續兩年擴大，2025年預估將成長12.5%，近年備受關注的AI市場產值也持續看旺，TEL持續看好AI市場，並積極進行相關布局。

TEL成立逾61年，為亞洲最大的半導體製造設備商，研發、製造、銷售遍布全球，其先進設備可全面支援半導體製程，滿足前段黃光、蝕刻、薄膜、擴散到後段測試封裝等應用，不僅全球設備出貨量第一，更是唯一可提供連續四個半導體關鍵製程的設備商。為維持市場領先地位與市占率，TEL在全球齊擴大投資力道，五年內除了投資逾1.5兆日圓研發經費、招募一萬名員工外，更將投入7000億日圓作為資本支出，為未來成長持續投入。

為提供給台灣客戶更好的技術服務，TEL於1996年在台成立子公司-東京威力科創，於新竹、林口、台中、台南、高雄等地設有多個據點。看好未來半導體與新技術需求，東京威力科創持續投資台灣，除了拓展技術與供應鏈外，更於今年啟動大規模招募計畫。

11月底展開全台北中南系列徵才活動，是東京威力科創近年來最大規模的招募活動，除了全台設備工程師外，更有科技女力專場，提供業務、行政等多元職缺，鼓勵更多優秀女性人才加入。

針對新鮮人部分，東京威力科創自12月起將於六家知名學校（中央、中興、中正、中山、逢甲、虎尾）舉辦校園企業說明會。

半導體 東京

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