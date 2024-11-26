川普喊上任首日就要對加墨課稅 鴻海、緯創應聲下挫

美國總統當選人川普在社群媒體Truth Social貼文表示，將簽署在上任第一天就生效的行政命令，對來自加拿大和墨西哥的所有產品課徵25%關稅；川普又搬出關稅大砲，在墨西哥投資設廠的鴻海（2317）、緯創（3231）26日股價齊挫，不過，英業達（2356）、和碩（4938）、仁寶（2324）等則是上漲的表現，廣達（2382）一度翻紅。

川普周一在社群媒體Truth Social貼文表示，美國將對中國大陸產品在既有的關稅上額外再加徵10%關稅，原因是麻醉劑等非法藥物大量湧入；另外，川普還貼文表示，將簽署一道在上任第一天就生效的行政命令，對來自加拿大和墨西哥的所有產品課徵25%關稅，理由是從這兩個國家有大量的人和毒品湧入。

川普搬出關稅大砲，宣稱將額外課稅中國大陸10%，及對加墨課稅25%，台廠包括鴻海、和碩、緯創、廣達、仁寶和英業達等都在墨西哥設廠，不過，26日的股價表現中，以鴻海、緯創受到的影響較明顯。

證券分析師張陳浩認為，川普加加徵關稅的影響應僅是短期，他表示，目前川普是先說要加徵加墨關稅25%，但實際的影響要觀察三個要點，一是會不會真的實施，二是增加的關稅能不能轉稼，最後則是對營收及獲利的影響程度。

鴻海26日以207元開低，下跌3.5元，股價一度下滑至202元，盤中跌幅逾3%，股價受到川普對加墨關稅加徵25%的影響；緯創早盤以122.5元開低，一度下滑至119元，盤中跌幅逾2%；不過，英業達開低走高翻紅，盤中漲幅近2%；仁寶也是由黑翻紅；和碩力守紅盤；廣達開低後一度翻紅拉升至300.5元，但盤中小跌。