台積電進機 高市長陳其邁說：需求太強提前半年進機
高雄市長陳其邁26日上午說，今天台積電（2330）進機，是他們內部的公司程序，「我有受邀觀禮」，原本進機是預定明年中舉行，然後明年底開始生產，但全球半導體產業對先進製程的需求強勁，所以提早半年在現在進機。
陳其邁表示，後續包括台積電在高雄的2廠、3廠、4廠、5廠，都會依照台積電需求，同時配合半導體產產業供需情勢，市府將全力協助台積電在高雄落地投資。
陳其邁指出，台積電高雄廠是最先進的2奈米製程，也是全球最先進的半導體晶片，不僅能加快AI產業發展，對高雄產業轉型也有非常大的幫助。
舉例來說，目前據市府了解已經有45家材料設備與零組件相關的協力廠商進駐高雄，假如高雄2奈米先進製程，加上台南的3奈米、5奈米製程，行政院積極推動的半導體S廊帶計劃更向前邁進一大步，台灣南部將是全球最有價值的半導體產業聚落，令人非常期待。
陳其邁說，隨著台積電設廠進度提前，接下來對人才需求量愈來愈大，市府成功媒合陽明、交大與清華大學到高雄設分部，以培育更多人才。此外，有鑑於陸續進駐的協力廠商人數增多，相關公共服務、連外交通以及學校增班等問題都有全盤的做法一起解決，教育局直到新竹與台積電員工座談，了解高雄廠員工的需求，務必讓他們能川利銜接在高雄的工作，原本從北上台積電工作的高雄人，也可以南漂回到家鄉就業，台積電設廠對高雄很重要，市府會為產業擴大投資高雄預做準備。
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