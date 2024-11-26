聯亞10月EPS 0.15元 市場估11月營收月減、12月回溫
聯亞（3081）公布10月財報，稅後淨利0.14億元，每股獲利（EPS）0.15元；法人機構指出，因下游切晶夥伴製程設備出問題，矽光子用CW LD無法進行後段切割，美系與中系客戶皆無法出貨，預期11月營收月減、12月營收回溫。
分析師表示，展望聯亞第4季營運，預期Telecom營收小幅成長，消費、工業用產品營收貢獻持穩；多家CSP建置生成式AI運算叢集，需要高速光纖網路連接，帶動矽光子相關應用需求成長，CW LD需求提升，但因下游切晶夥伴切晶設備出問題，導致矽光子CW LD出貨時程遞延，預估全季營收2.7億元，季減13.9%。
由於CW LD出貨下滑導致營收規模放緩，以及營收規模不足需提列閒置產能損失，毛利率將不如上季。
展望2024年，中國Telecom需求穩定，估計Telecom營收小幅年減；高速矽光雷射晶粒陸續在800G、1.6T出貨帶動下，預期進一步推升Datacom營收成長；雖消費性雷射2024年無法獲得美系手機客戶採用，但中國客戶採用GaAs製程雷射晶粒的車用LiDar LD陸續在今年第1季後量產出貨，其他類產品營收可望成長，預估全年營收11.9億元，年增13.4%，稅後淨利-0.7億元，EPS為-0.8元。
中國Telecom需求穩定，但受惠於生成式AI提升算力建置需求，高速網路需求直線成長，預計800G與1.6T矽光子CW LD成為2025年營收成長主要動能。
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