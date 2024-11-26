高雄台積電2奈米進機 陳其邁：全球最強半導體聚落成形

台積電高雄2奈米第一座廠（P1）今日舉行進機典禮，是台積電在高雄首座晶圓廠，顯示2奈米製程在南台灣進入新里程碑，預計12月將移入數百台半導體設備；市長陳其邁表示，整體進機量產時程提早半年，已有45家供應鍊廠商進駐高雄，未來南部地區會是全球最有價值的半導體產業聚落，市府將全力配合，確保所有員工在高雄工作擁有最好環境。

陳其邁表示今日是台積電內部典禮，他有受邀請，他說原訂在明年中才會進機、明年底生產，因應全球半導體晶片需求強勁，整體時程提早半年，後續2至5廠也配合公司需求陸續完工落地，「高雄的2奈米晶片是全球最先進的晶片，能加快台灣AI產業發展，更有助高雄產業轉型」，目前整體供應鏈已有45家廠商進駐高雄，包括材料、設備和零組件。

「高雄2奈米製程，加上台南5奈米、3奈米製程，和中央推動的半導體S廊帶計畫，南部地區會是全球最有價值的半導體產業聚落！」陳其邁說，隨著台積電如期進機，市府協助其人才需求，媒合陽明交大、清大在高雄設立分部，也加設各級學校班級配合員工子女教育需求和改善聯外交通，確保所有台積電員工在高雄工作擁有最好環境。