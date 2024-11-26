獨家／代工廠旺年會接力登場！仁寶、英業達、華碩找超強卡司助陣

代工大廠進入旺年會季節，各大企業為犒賞員工一年來的辛勞，特地選在農曆年前舉辦旺年會，不僅準備豐厚的年終獎金，尾牙會場更會請來知名藝人、大咖助陣，也成為業界比拚年度業績、向外界秀實力的一大指標，已確定舉辦時間的是仁寶（2324）、英業達（2356）及華碩（2357）。其中，最先舉辦的企業為華碩，預計將在今年12月20日打頭陣登場。

仁寶已向《經濟日報》記者證實，公司將於明（114）年1月14日盛大舉辦精彩的旺年會活動，而屆時現場將由現任董事長陳瑞聰及總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）主持，事實上，這也是兩人自今年接棒以來，首次公開主持旺年會活動，因此一舉一動也格外引人注目，據聞，兩人屆時也將親自向外界說明2025年最新的營運展望，備受市場關注。

而伺服器主板龍頭廠商的英業達日前也已向《經濟日報》記者透露，集團年度盛事「旺年會」將在明年1月12日登場，而明年適逢集團屆滿50週年，團隊為盛大慶祝、也特意決定移師至台北小巨蛋舉辦，而這也是董事長葉力誠接下董座大位以來，第二次現身主持旺年會，外界則關注他屆時的分享及展望。而今年團隊除找來知名藝人阿KEN、楊千霈進行主持，還邀請到金曲樂團告五人、動力火車、理想混蛋等大咖輪番開唱。

此外，英業達為了歡慶成立滿50週年，也規劃「舞鈴（50）劇場、舞空術」等精彩節目，要讓同仁好好的享受，而去年及前年在摸彩環節，每位同仁都加發1萬元現金，讓大家都能歡喜過好年，而前兩年最大獎為50萬元，總獎金則高達6,000萬元。針對今年最大獎，團隊透露，應該跟過往（20萬以上）差不多，不過集團長官可能會額外加碼，所以目前無法確定屆時會發出多少獎項，但獎金總額確定上看千萬元。