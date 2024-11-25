黃仁勳唱旺機器人 漢翔、雷虎、中光電、圓剛、聰泰等概念股發達了

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳力挺機器人，繼先前高喊「AI本質上就是機器人」之後，最新點名「三種機器人有望大規模生產」，並首度將無人機列為「有望大規模生產的機器人」之一。

「AI教父」黃仁勳持續唱多機器人產業，並首度釋出看旺無人機量產前景的訊息，法人認為，不僅所羅門等老牌機器人概念股持續看俏，更將點燃漢翔（2634）、雷虎（8033）、中光電（5371）、圓剛（2417）及聰泰（5474）等無人機相關業者營運成長引擎。

黃仁勳23日獲頒香港科技大學工程榮譽博士學位，並與香港科技大學校董會主席沈向洋進行對談，暢談AI變革與前景展望，對談全文25日曝光，讓外界進一步洞悉「AI教父」最新產業趨勢看法。

黃仁勳表示，隨著運算資源增加，AI性能會持續提升，分為預訓練（如大學學位）、後訓練（深入研究）和測試時的運算（類似於人類思考）等三階段，從當前的生成式AI到通用機器人的路途其實並不遙遠，對這個領域前景充滿期待。

黃仁勳認為，汽車、無人機及人形機器人這三種機器人有望實現大規模生產，且幾乎僅限於這三種，歷史上出現過的其他類型機器人，都很難實現大規模量產，大規模生產才能驅動技術飛輪效應，生產出更優秀的產品。

黃仁勳說明，汽車在過去150到200年間建造一個適應汽車的世界，其次為無人機，因為天空幾乎沒有限制，而產量最大的將是人形機器人，因為人類為自己建構了一個世界。

台廠方面，法人點名，中光電旗下子公司中光電智能機器人是台廠中唯一有無人機量產及商業化、且輸出海外經驗的公司，可望成為大啖無人機商機的最大受惠者之一。

中光電智能機器人投入智能無人機發展已十年，今年8月拿下國防部微型無人機、監偵型無人機量產購案評選大單，成為該次標案採購數量最多的得標廠商。

中光電智能機器人並成功由軍用跨足商用市場，已在北美ODM市場有銷售實績，今年初完成竹南廠產線擴建，導入智慧工廠製造系統，要打造年產上萬台無人機的產能。

漢翔表示，該公司長期執行軍用及民用飛機的研發專案，擁有堅實的系統整合能力，能在無人機領域提供關鍵貢獻。由於漢翔為台灣無人機聯盟主導廠商，有信心將協助聯盟廠商發揮自身實力，建立國內市場經濟規模。

雷虎總經理蘇聖傑表示，雷虎稍早參加美國軍工展，已接獲美國、歐洲及亞洲等國家相關廠商對軍用無人機的詢單，目前也陸續進行送樣驗測中，首批無人機數量超過數百台，預計最快明年中可以出貨。