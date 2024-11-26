AI帶動 積體電路生產指數單月新高

經濟部昨天發布十月工業生產指數一百點六，年增百分之八點八五；十月製造業生產指數為一百點五一，年增百分之九點三二，皆為連續八個月正成長。其中，受惠於ＡＩ需求強勁，帶動十二吋晶圓廠代工增產，積體電路業生產指數創歷年單月新高，年增近兩成。在ＡＩ伺服器訂單挹注下，經濟部預測，積體電路生產未來兩個月仍會持續成長。

經濟部表示，因為ＡＩ及高效能運算等新興科技應用持續擴展，半導體高階製程及伺服器供應鏈需求延續，加上年終採購旺季備貨需求接續釋出，預測十一月製造業生產年增百分之五點八至年增百分之十點一，全年製造業生產指數有望維持兩位數成長。

經濟部統計指出，十月製造業生產指數年增百分之九點三二，累計一至十月較去年同期成長百分之十一點一一。經濟部統計處副處長黃偉傑分析，主因是受惠於ＡＩ需求強勁，帶動資訊電子產業生產動能穩健成長所致。

至於傳統產業，黃偉傑指出，傳統產業的復甦態勢不如預期，除機械設備業受惠半導體產業擴廠動能強勁，年增百分之十一點○六之外，基本金屬業、化學材料及肥料業和汽車及其零件業持續衰退，分別衰退百分之三點五二、百分之五點○一、百分之十二點五九。

黃偉傑說，電子零組件業表現「一好一壞」，其中積體電路指數一二五點六四，創歷年單月新高，連帶推升電子零組件業生產指數亦同步創歷年單月新高，雙雙呈連續第十個月正成長態勢。面板及其組件方面，十月生產指數衰退百分之六點八，連續三個月負成長，黃偉傑表示，面板第四季成長未如預期，廠商寄望中國的舊換新政策拉抬作用，期盼挹注電視機等大尺寸面板產品。

此外，黃偉傑分析，第四季為伺服器的新品交替期，有部分廠商反映，新品轉換期過程中，ＡＩ伺服器產能可能趨緩，通用型伺服器增加；加上高基期，有可能抑制ＡＩ伺服器動能。廠商調查反映，伺服器新品動能最快於今年十二月浮現，大量產能應於明年首季出現。