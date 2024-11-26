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今鋒面通過後愈晚愈冷 吳德榮：明起冷氣團籠罩到周日晨 探10度低溫

台積電等晶圓廠大投資 設備業補

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）等晶圓大廠2025年持續擴大投資，帶旺設備供應鏈營運。研調機構估計，全球前五大晶圓製造設備商2025年營收看增雙位數百分比，主要動能來自領先製程技術的加速投資，以及記憶體新產能的持續擴展。

Counterpoint Research昨（25）日發表2024年前三季全球前五大晶圓製造設備統計數據，包括應用材料、艾司摩爾（ASML）、東京威力科創（TEL）、科磊（KLA）、科林研發（Lam Research）等五大廠營收年增3%，記憶體需求成主要驅動力，與記憶體相關設備營收更是大增38%，以高頻寬記憶體（HBM）尤甚。

該機構分析，生成式AI和高速運算快速發展，帶動HBM記憶體需求激增。

晶圓 營收 記憶體

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