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科技巨頭爭奪「AI+機器人」話語權

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

科技大咖相繼爭奪AI時代的「AI+機器人」話語權，輝達（NVIDIA）、亞馬遜、微軟、OpenAI均投資人形機器人新創公司，特斯拉也衝刺人形機器人Optimus量產計畫，日本軟銀集團更立下結合AI與機器人能量的目標，全力為「超級AI」大夢暖身。

輝達預告將於明年上半年推出驅動人形機器人的AI技術，並結盟西門子、Universal Robots（UR）等大廠，希望在快速成長的機器人產業攻下一席之地。

輝達今年3月發表Jetson Thor運算系統，作為發展人形機器人的架構之一，Jetson Thor以先進AI技術改進機器人的自主性，提高機器人與人類及周遭環境的互動能力。

相較於特斯拉等公司直接製造機器人，輝達定位在成為技術供應商，模式類似Google為智慧手機製造商提供Android系統。

除發展自有人形機器人平台系統外，輝達也投資美國人形機器人新創公司Figure AI，且該新創公司背後金主各個都是科技大咖，包括亞馬遜、微軟及OpenAI，各大廠提供資金與資源鼎力支持，OpenAI幫忙建立模型、微軟協助進行訓練，輝達則在GPU上提供支援。

特斯拉執行長馬斯克積極衝刺人形機器人量產動能，旗下Optimus人形機器人也被Figure AI視為在機器人領域的真正競爭對手。Optimus今年底前將先用於特斯拉工廠，並預計明年內部小量生產，期望2026年大量生產並對外銷售。

軟銀創辦人孫正義也設下打造「超級AI」的目標，正在全力將機器人與AI結合。

AI 機器人 輝達

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