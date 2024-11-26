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輝達欽點機器人三類當紅…所羅門、漢翔、雷虎等營運將爆發

經濟日報／ 記者宋健生李珣瑛林薏茹／台中、台北報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳力挺機器人，繼先前高喊「AI本質上就是機器人」之後，最新點名「三種機器人有望大規模生產」。輝達／提供
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳力挺機器人，繼先前高喊「AI本質上就是機器人」之後，最新點名「三種機器人有望大規模生產」。輝達／提供

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳力挺機器人，繼先前高喊「AI本質上就是機器人」之後，最新點名「三種機器人有望大規模生產」，並首度將無人機列為「有望大規模生產的機器人」之一。

黃仁勳持續唱多機器人產業，並首度釋出看旺無人機量產前景的訊息，法人認為，不僅所羅門等老牌機器人概念股持續看俏，更將點燃漢翔（2634）、雷虎（8033）、中光電（5371）、圓剛（2417）及聰泰（5474）等無人機相關業者營運成長引擎。

黃仁勳23日獲頒香港科技大學工程榮譽博士學位，並與香港科技大學校董會主席沈向洋對談，暢談AI變革與前景展望，對談全文昨（25）日曝光，讓外界進一步洞悉「AI教父」最新觀點。

黃仁勳點名三種機器人大量產
黃仁勳點名三種機器人大量產

黃仁勳表示，隨著運算資源增加，AI性能會持續提升，分為預訓練（如大學學位）、後訓練（深入研究）和測試時的運算（類似於人類思考）等三階段，從當前的生成式AI到通用機器人的路途其實並不遙遠，對這個領域前景充滿期待。

他認為，汽車、無人機及人形機器人這三種機器人有望實現大規模生產，且幾乎僅限於這三種，歷史上出現過的其他類型機器人，都很難實現大規模量產，大規模生產才能驅動技術飛輪效應，生產出更優秀的產品。

黃仁勳說明，汽車在過去150到200年間建造一個適應汽車的世界，其次為無人機，因為天空幾乎沒有限制，而產量最大的將是人形機器人，因為人類為自己建構了一個世界。

台廠方面，法人點名，中光電旗下中光電智能機器人是台廠中唯一有無人機量產及商業化、而且有輸出海外經驗的公司，可望成為大啖無人機商機的最大受惠者之一。

中光電智能機器人投入智能無人機發展已十年，今年8月拿下國防部微型無人機、監偵型無人機量產購案評選大單，成為該次標案採購數量最多的得標廠商。

漢翔表示，該公司長期執行軍用及民用飛機的研發專案，擁有堅實的系統整合能力，能在無人機領域提供關鍵貢獻。由於漢翔為台灣無人機聯盟主導廠商，有信心將協助聯盟廠商發揮自身實力，建立國內經濟規模。

雷虎總經理蘇聖傑表示，雷虎稍早參加美國軍工展，已接獲美國、歐洲及亞洲等國家相關廠商對軍用無人機的詢單，目前也陸續進行送樣驗測中，首批無人機數量超過數百台，預計最快明年中可以出貨。

中光電 機器人 無人機

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