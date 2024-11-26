台積電高雄2奈米廠26日進機 蘋果、超微可望是首批客戶

台積電（2330）高雄2奈米新廠今天將舉行設備進機典禮，寫下三大紀錄，首先是台積電在高雄首座12吋廠開始進駐機台為2025年量產暖身；其次是該廠比預期早逾半年進機；第三是高雄廠量產後，將與新竹寶山2奈米廠南北大串聯，生產全球技術最先進的晶片，預料蘋果、超微等大廠都將是首批客戶。

據了解，台積電今天高雄廠2奈米新廠進機典禮公司定義為「內部不對外公開活動」，公司公關窗口昨（25）日對相關議題三緘其口，保密到家。業界則傳出，包括高雄市長陳其邁等政府官員與協力廠夥伴都受邀參加。

台積電在台布局2奈米，新竹寶山、高雄新廠兩路並進，預計2025年量產。其中，寶山第一廠領頭，已在今年4月設備進機，2024年6月使用輝達cuLitho平台結合AI加速風險試產流程，後續寶山第二廠也維持進度。

高雄新廠方面，是台積電在高雄的首座12吋廠，原定以成熟製程切入，2023年8月董事會拍板朝2奈米擴充發展，原預定相關設備最快2025年第3季進機，隨著高雄新廠今天將舉行進機典禮，整體時程較原計畫超前半年以上。隨著高雄廠陸續進機，台積電2奈米將實現高雄、寶山南北大串聯。

業界解讀，台積電高雄新廠開始裝機，顯示台積電正式從建廠轉到生產階段，預期進一步催化南台灣高科技產業鏈成熟發展。

法人分析，台積電積極在全世界設廠，在台建廠腳步也未停歇。陳其邁先前透露，台積電高雄廠P1廠明年正式量產，P2廠興建中，P3廠10月動工，P4、P5廠近期已向高雄市政府申請設廠，在高雄至少就有五個建廠計畫，帶動地方經濟繁榮。

台積電對2奈米接單充滿信心，董事長魏哲家日前在法說會上表示，高速運算（HPC）加速往小晶片（Chiplet）設計，但這樣並不會影響客戶對2奈米採用狀況，反而詢問客戶有愈來愈多的趨勢，目前對2奈米需求比3奈米還高，預計產能也會更多。

業界觀察，目前台積電南台灣最先進製程在南科生產3奈米家族，若高雄順利開始量產2奈米，將成為南台灣最先進的生產據點。此外，因市場需求強勁，先前供應鏈傳出南科後續可望加入2奈米生產，外界估計，最快2025年底至2026年接續擴充量產，部分產線也可望轉做生產2奈米。