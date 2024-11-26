快訊

今鋒面通過後愈晚愈冷 吳德榮：明起冷氣團籠罩到周日晨 探10度低溫

聽新聞
0:00 / 0:00

日月光報喜 輝達大單到手…公司大力擴產

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
全球半導體封測龍頭日月光投控。 聯合報系資料照
全球半導體封測龍頭日月光投控。 聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）最新Blackwell平台GB200等AI晶片陸續放量生產，對新一代先進封裝CoWoS-L需求暴增，日月光投控（3711）近期來自輝達CoWoS-L大筆新單報到，隨著大單灌頂，日月光投控旗下日月光、矽品雙雙進行大擴產。

針對訂單傳言，日月光投控不予回應。法人看好，隨著輝達最新大單落袋，日月光投控先進封裝業務將高速成長，營運喊衝。

台積電先前多次重申「客戶一直說先進封裝產能不夠」，台積電正火速擴充先進封裝產能，以應對客戶需求，並預期CoWoS在2022年至2026年產能年複合成長率將達50%以上。

日月光投控新大單報到
日月光投控新大單報到

研調機構集邦科技（TrendForce）預估，隨著輝達最新Blackwell平台AI晶片2025上半年逐步放量後，將帶動台積電CoWoS-L需求量超越CoWoS-S，占比有望逾60%，並驅動台積電CoWoS月產能於年底接近翻倍、達7.5萬至8萬片。

供應鏈指出，日月光投控長年與台積電合作，更是輝達欽點的封測合作夥伴，隨著輝達對CoWoS-L的需求不斷成長，日月光近期陸續接獲相關訂單，由於輝達需求龐大，日月光並在旗下K18廠擴產，2026年還有K28廠完工加入投產貢獻。

業界分析，台積電推出的CoWoS封裝技術為解決AI晶片所需的高算力，採用2.5D／3D封裝來提升效率，並分成CoWoS-S、CoWoS-R、CoWoS-L等，差別在於中介層使用的材料以及可封裝高頻寬記憶體（HBM）。其中，CoWoS-L是台積電最新技術，除了在矽中介層中加入主動元件LSI，提升晶片設計及封裝彈性，還可以堆疊多達12顆HBM3記憶體，最適合用於新一代AI晶片，使得CoWoS-L成為CoWoS技術主流趨勢銳不可擋。

日月光積極投資擴產，8月公告斥資52.63億元，購入K18廠及旁邊的化學品倉庫，公司當時表示，該廠將用於擴充先進封裝產能。業界認為，日月光規劃將K18廠作為先進封裝生產基地，相關機台在2025上半年開始陸續進機、2025下半年進入量產階段。

業界推估，日月光明年新機台進駐後，CoWoS月產能將達1萬片，對比台積電明年的CoWoS月產能規模，日月光集團規模已超過一成。

CoWoS 台積電 日月光

延伸閱讀

曜越法說會／輝達新顯卡AI PC與新沁沒主機 使得明年看旺

美擬祭出口新規前 陸商務部副部長會見輝達副總裁

美將公布對陸出口限制新規 陸商務部副部長會見輝達副總裁

專家：台積電赴美建廠 美企仍可能仰賴台製晶片

相關新聞

台積電高雄2奈米廠26日進機 蘋果、超微可望是首批客戶

台積電高雄2奈米新廠今天將舉行設備進機典禮，寫下三大紀錄，首先是台積電在高雄首座12吋廠開始進駐機台為2025年量產暖身...

輝達欽點機器人三類當紅…所羅門、漢翔、雷虎等營運將爆發

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳力挺機器人，繼先前高喊「AI本質上就是機器人」之後，最新點名「三種機器人有望大規模生產」...

CoWoS檢測告急 和大卡位…攜手龍頭業者搶食大餅

CoWoS先進封裝檢測告急，和大攜手台積鏈馳援。和大集團董事長沈國榮昨（25）日宣布，和大、高鋒將攜手國內半導體先進封裝...

AI帶動 積體電路生產指數單月新高

經濟部昨天發布十月工業生產指數一百點六，年增百分之八點八五；十月製造業生產指數為一百點五一，年增百分之九點三二，皆為連續...

科技巨頭爭奪「AI+機器人」話語權

科技大咖相繼爭奪AI時代的「AI+機器人」話語權，輝達（NVIDIA）、亞馬遜、微軟、OpenAI均投資人形機器人新創公...

美媒：美企依賴台積在台製程 將讓美更可能提供軍事援助

美國媒體報導，即使台積電在美國亞利桑那州建廠，在可預見的未來，一些美企仍可能繼續依賴台積電在台灣製造的晶片。由於台灣在全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。