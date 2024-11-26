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今鋒面通過後愈晚愈冷 吳德榮：明起冷氣團籠罩到周日晨 探10度低溫

商用NB產品回神 雙A沾光

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

2025年全球筆電市場出貨量將增溫，其中，2024年表現不佳的商務筆電，明年有望迎來高成長，集邦科技預估，2025年隨著負面因素消退，以及降息後資金流動性升高，商用NB出貨量將迎來超過7%的成長，PC品牌廠華碩（2357）、宏碁（2353）等亦看好明年在Windows 11刺激下，將帶動商用市場整體需求。

華碩共同執行長胡書賓分析，Windows 10已來到末期，明年在Windows 11刺激下，加上疫情期間居家辦公（WFH）的筆電明年有部分進入換機周期，皆有助商用PC需求增長。

宏碁營運長高樹國先前指出，商用PC市場由於長年採用x86架構，今年第4季在英特爾新產品上市下，理論上將帶動商用PC市場的需求，且因微軟明年將停止支援Windows 10作業系統，也將對商用市場帶來幫助。

Windows 筆電

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