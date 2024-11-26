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今鋒面通過後愈晚愈冷 吳德榮：明起冷氣團籠罩到周日晨 探10度低溫

NB明年出貨看旺 集邦估成長4.9% 廣達、仁寶等後市可期

經濟日報／ 記者林薏茹吳凱中／台北報導
2024年PC市場回溫不如預期，研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告預估，今年全年筆電出貨量年增3.9%。（美聯社）
2024年PC市場回溫不如預期，研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告預估，今年全年筆電出貨量年增3.9%。（美聯社）

2024年PC市場回溫不如預期，研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告預估，今年全年筆電貨量年增3.9%。展望2025年，美國大選落幕，減少政治變數，加上Windows 10終止服務與商務換機需求刺激，看好明年筆電出貨量年增4.9%，連兩年成長，代工廠廣達（2382）、仁寶（2324）、英業達（2356）等相關供應鏈看好明年NB需求。

集邦分析，2024年全球筆電市場受高利率與地緣政治因素影響，需求回溫速度和緩，預計出貨量達1.74億台。展望2025年，美國大選落幕，而聯準會2024年9月啟動降息，有助資金流動，加上Windows 10終止服務與商務換機需求，將帶動明年NB出貨量來到1.83億台。

筆電出貨量看増
筆電出貨量看増

其中，細分產品線，2025年預計商務筆電、消費性機種及Chromebook等產品皆會成長。

集邦表示，目前筆電的核心定位仍是生產力工具，量能增長主要來自積累的遞延換機需求，AI筆電的貢獻仍有限。但AI附加功能為規格升級的趨勢，預期AI筆電的滲透率將在品牌整合AI功能過程中自然提升。

目前代工廠普遍看淡本季度PC需求，但對明年市況相對樂觀。鴻海及和碩皆預期本季需求將呈現季減。廣達財務長楊俊烈表示，第4季AI PC出貨表現不如預期，但看好明年筆電出貨量將持續向上。

仁寶董事長陳瑞聰則看好，受微軟停止支援Windons 10帶動PC換機潮，明年AI PC需求可望起飛，在全球筆電的滲透率估二至三成，預估明年全球PC市場出貨量會有個位數成長，仁寶明年PC出貨也會優於今年。

英業達個人電腦事業群總經理張輝表示，明年伴隨換機潮驅動，AI PC成長力道將遠超過今年，整體PC出貨量預期有雙位數成長。

緯創總經理林建勳先前分析，市場原預期，明年全球PC出貨量將有高個位數成長，但川普當選美國總統後，關稅不確定性因素增加，可能導致成本拉升、影響銷售價格，預期明年PC出貨量仍將成長，但成長幅度較原預期下修至低個位數百分比。


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