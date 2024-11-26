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正文攜愛立信 攻5G應用

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
圖為5G示意圖。 聯合報系資料照
圖為5G示意圖。 聯合報系資料照

國際電信設備大廠愛立信攜手CETIN、O2捷克，完成領先全球5G RedCap（輕量版）技術在商用裝置上，以正文（4906）的商用合作5G裝置完成Redcap測試，擴展RedCap 5G技術應用，要助力台灣5G生態系推動商用及工業智慧應用。

愛立信指出，5G RedCap技術可支持低複雜度的消費者裝置和工業設備，如智慧手表、AR／VR眼鏡、工業感測器和影像監控等，適用於智慧電網、工業感測器、影像監控等應用，特別是在智慧工廠、自動化生產線和智慧能源管理等領域，可望提升營運效率與創新能力。

愛立信2005年於台灣設「終端互連測試中心」，打造行動通訊實網驗證環境，提供包括RedCap技術在內的測試服務，是亞太地區首個建置完整5G雙模和毫米波網路環境的實網測試中心。

為加速台灣RedCap設備落地應用，今年導入Ericsson Device Automatic Testing平台，協助台灣的設備製造商與應用開發商加速開發流程。

5G 愛立信 感測器

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