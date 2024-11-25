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MyVideo直播金馬獎 影后鍾雪瑩獲獎為收視最高點

中央社／ 台北25日電
香港演員鍾雪瑩扮聽障女孩，苦練手語拿下影后。圖／金馬提供
香港演員鍾雪瑩扮聽障女孩，苦練手語拿下影后。圖／金馬提供

今年金馬獎「強碰」世界12強棒球賽，台灣大哥大旗下影音串流平台MyVideo為直播串流平台，公布總收視人次超過320萬，線上直播金馬獎收視最高點落在新科影后鍾雪瑩獲獎片段。

台灣大哥大今天發布訊息指出，與旗下影音串流平台MyVideo共同贊助金馬獎，連續5年成為金馬獎唯一的電信合作夥伴，以及官方指定直播串流平台，旗下影音平台MyVideo在23日直播第61屆金馬獎，帶動進站用戶數較前周同期成長近5成，總收視人次超過320萬，MyVideo App下載量較前周同期成長6成。

今年金馬獎星光大道與頒獎典禮星光熠熠，吸引了大量觀眾的目光，台灣大指出，星光大道上，台灣及日本男星們著黑西裝亮相，壓軸登場的阿部寬，創下MyVideo星光大道收視最高峰，緊隨其後的是正在入伍服役的「國民男友」許光漢，也告假出席金馬典禮。

頒獎典禮最吸睛片段，台灣大指出，MyVideo收視第一名為「最佳女主角」新科影后鍾雪瑩獲獎片段，由典禮前一刻確定登台的吳慷仁，與去年年僅12歲的影后林品彤共同頒發；第2名是阿部寬、張艾嘉自嘲為銀幕情侶，終於同台頒發最佳導演的幽默互動，第3名為吳君如以白雪公主造型與許光漢風趣互動，並在揭獎前借位接吻的逗趣畫面，成為收視亮點。

台灣大說明，MyVideo同步於每一橋段結束，即時上傳精彩片段線上免費看，累積觀看人次最高片段中，鍾雪瑩以描述聽障者青年友情的劇情片「看我今天怎麼說」，奪下最佳女主角的感言片段，第二名是主持人劉冠廷與謝盈萱、吳君如等嘉賓互動的創意開場演出，第3名則是今年最佳女配角楊貴媚的拿獎片段，她也是今年雙金（金鐘、金馬）得主，日前才從金鐘獎奪下女主角獎。

直播 金馬獎

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