台灣大MyVideo播金馬61、MAMA Awards 觀看人次破320萬

台灣大哥大（3045）表示，支持影視發展，與旗下影音串流平台MyVideo共同贊助金馬獎，連續五年成為金馬獎唯一的電信合作夥伴及官方指定直播串流平台，旗下影音平台MyVideo上周末直播電影、音樂兩大盛事，包括第61屆金馬獎、2024 MAMA Awards，帶動進站用戶數較前周同期成長近5成，總收視人次超過320萬，MyVideo APP下載量較前周同期成長六成，其中，MyVideo線上直播金馬獎收視最高點落在新科影后鍾雪瑩感人獲獎片段。

除直播金馬外，台灣大表示，支持新銳創作者，贊助由曾威量、尹又巧執導的電影作品《白衣蒼狗》，勇奪金馬「最佳新導演」。曾威量、尹又巧純熟展現對攝影、美術與音效的全方位美學調度，營造幽暗濕冷的氛圍，以細膩方式呈現移工議題，讓觀眾更能深刻感受到生存與尊嚴交織的複雜情感，獲得金馬肯定。

今年金馬獎星光大道或頒獎典禮星光熠熠，吸引大量觀眾。星光大道上，台灣及日本男星們著黑西裝亮相，壓軸登場的阿部寬，創下收視最高峰，緊隨其後的是正在入伍服役的「國民男友」許光漢，也告假出席金馬典禮，以及再度問鼎金馬影帝的張震。

台灣大表示，頒獎典禮最吸睛片段，第一名為典禮前一刻確定登台的吳慷仁，與去年年僅12歲的影后林品彤共同頒發「最佳女主角」給新科影后鍾雪瑩；第二名是阿部寬、張艾嘉自嘲為銀幕情侶，終於同台頒發最佳導演的幽默互動，第三名為吳君如以白雪公主與許光漢風趣互動，並在揭獎前借位接吻的逗趣畫面，成為收視亮點。

MyVideo同步於每一橋段結束，即時上傳精彩片段至「MyVideo 金馬61榮耀時刻精彩片段」線上免費看，讓觀眾隨時重溫金馬61令人感動的精采瞬間。累積觀看人次最高片段為以描述聽障者青年友情的劇情片《看我今天怎麼說》奪下最佳女主角鍾雪瑩動人感言，第二名是主持人劉冠廷與謝盈萱、吳君如等嘉賓互動的創意開場演出，第三名則是今年拿下雙金（金鐘、金馬）的最佳女配角楊貴媚拿獎片段。

迎接今年的最後一個月，台灣大指出，MyVideo將於12月上架一系列強檔影集、電影、綜藝，電影館推出超強片單，包含改編自彼得布朗（Peter Brown）獲得《紐約時報》暢銷排行榜冠軍的同名小說動人電影的《荒野機器人 搶先版》、瓦昆菲尼克斯、女神卡卡主演的《小丑：雙重瘋狂 搶先版》及瘦子E.SO、陳嘉樺、柯有倫主演，致敬車神傳奇的動作電影《速命道》，土屋太鳳、佐久間大介主演的恐怖情人驚悚懸疑片《完美配對謀殺案》等。

此外，戲劇館則跟播近期討論熱度飆升的復仇港劇《黑色月光》，劇情不斷反轉，也讓網友邊追邊喊超級過癮；引人矚目的大尺度台劇《妮波自由式》；新科金鐘影后楊謹華，陳嘉樺、楊祐寧、王柏傑主演，台灣首部以性治療為主的喜劇《今夜一起為愛鼓掌》；媒體譽為「零負評暖男」張晚意、任敏主演的古裝愛情陸劇《錦繡安寧》、懸疑陸劇《探晴安》也都在MyVideo熱播中。動漫館則推出多部討論度爆表的破圈新番作品，包括《膽大黨》、《藍色監獄》第2季、《七龍珠：DAIMA》、《燃油車鬥魂 第2季》等。