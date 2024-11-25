華碩SC24大會 展示全方位伺服器產品線

華碩（2357）近日於美國SC24大會現場展示極具突破性的新一代基礎設施解決方案，包括加速人工智慧發展的液冷技術與堅強產品陣容，同時也透過持續創新，深度整合旗下伺服器、冷卻技術與軟體開發服務，不僅針對百萬兆級時代及未來需求量身打造，大幅簡化AI和高效能運算（HPC）之複雜流程。

為了讓HPC和AI驅動的架構成功推動企業數位轉型，華碩同步提供搭載AMD / Intel處理器與支援NVIDIA（輝達）繪圖晶片的全系列伺服器；無論是新創公司、研究機構、大型企業或政府機關，均可隨心所欲，找到最合適且理想的解決方案，徹底釋放大數據之力，提升業務敏捷性。

其中，ASUS AI POD配備GPU、CPU和交換機，可無縫、高速直接通信，增強兆級參數LLM訓練，實現即時推理；再加上NVIDIA GB200 Grace Blackwell超級晶片與第五代NVIDIA NVLink技術，以及液對液、液對氣多重冷卻選項，將以最大限度強化AI運算效能。

因應生成式AI，華碩也發表了集結AMD EPYC 9005處理器和Instinct MI325X加速器的ESC A8A-E12U，以及支援Intel Gaudi 3加速器的ESC I8-E11；此外，還有專為HPC而生的RS920Q-E12和 RS720Q-E12，其配置Intel Xeon 6處理器，就算執行繁重的工作負載或應用程式皆游刃有餘。

此外，華碩力挺友崴建置全台最大的超算中心，上周正式啟用，如今便傳來捷報，分別於全球TOP500超級電腦，以及Green500最新公布的11月榜單名列第31和44位。

華碩表示，這項突破性的合作案，採用128台NVIDIA HGX H100伺服器，搭配1,024張GPU，對照配備相同GPU與高速網卡規格的資料中心（NVIDIA H100 SXM5 80GB GPUs與InfiniBand NDR400 connectivity），華碩調校優化整體運算效能提升66%，猛超對手23%，並在三個月內就布建完成。