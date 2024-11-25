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友達CES 2025將擴大參展規模 聯合BHTC展示全新智慧座艙

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達將以一系列Micro LED Display HMI解決方案在CES 2025展示新一代智慧座艙創新設計。友達／提供
友達將以一系列Micro LED Display HMI解決方案在CES 2025展示新一代智慧座艙創新設計。友達／提供

友達（2409）光電以全球領先Display HMI解決方案持續在移動領域創新，25日宣布將於明年美國消費性電子大展（CES 2025） 擴大規模展出，以「Infinite Future, Unlimited Possibilities」為主題，與子公司BHTC首次共同展示整合Micro LED顯示技術與人性化互動設計的全新智慧座艙。

友達以先進顯示研發能力加乘深耕多年的移動領域經驗發揮綜效，開發出創新Display HMI 解決方案，擁有全面整合顯示器、各種感測器與軟硬體系統的能力，啟發智慧座艙有別以往的設計概念與無限可能，實現友達在移動領域不斷推陳出新的願景。

透過長期洞察客戶需求，與車用產業交流汲取經驗，友達將於CES 2025展出新一代智慧座艙，以沉浸式、貼近乘用者需求的Display HMI 解決方案，整合Micro LED前瞻顯示技術與子公司BHTC強大的車用HMI能力，發揮 Micro LED顯示技術透明、可撓及大尺寸等優勢，結合匠心獨具的互動控制設計，從前座儀表板至整體車艙展現出友達Display HMI解決方案的前瞻性，讓智慧座艙內全部功能與使用情境更加人性化，帶來身歷其境的互動體驗。

友達亦實踐永續發展理念，將展示眾多品牌客戶已實際應用在終端消費性電子產品上的綠色解決方案，其中如節能省電的AmLED顯示技術、達到顯示零耗能的膽固醇液晶（ChLCD）顯示器、再生的消費後回收（PCR）塑料及採用全綠電生產面板之筆電。友達將持續運用綠色解決方案的成功經驗導入車用產業，為客戶實現永續價值；此外，友達領先業界布局永續智慧製造，結合人工智慧、廢水處理回收和減少污染等解決方案，獲得多項國際大獎肯定，如：美國製造協會頒發的製造領袖獎，以及世界經濟論壇的全球燈塔工廠，厚植友達在永續製造的實力，滿足客戶對產品的綠色低碳設計要求，與合作夥伴攜手提升產品永續價值。

友達光電將與子公司BHTC一同在CES 2025中透過新一代智慧座艙，展出最新的Display HMI解決方案， 歡迎於2025年1月7日至10日蒞臨美國拉斯維加斯會展中心西棟4400號展位，參觀精彩展出內容。

友達結合BHTC強大的車用HMI能力，強調人性化的互動控制體驗，更加貼近乘用者需求。友達／提供
友達結合BHTC強大的車用HMI能力，強調人性化的互動控制體驗，更加貼近乘用者需求。友達／提供
友達以Infinite Future, Unlimited Possibilies為主題，聯合BHTC於CES 2025擴大規模展出。友達／提供
友達以Infinite Future, Unlimited Possibilies為主題，聯合BHTC於CES 2025擴大規模展出。友達／提供

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