明遠四核心布局效益顯現 樂觀明年營運動能向上

明遠（7704）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2088張，預定明（26）日至28日進行競拍，競拍底價60元，最高得標張數266張。

明遠董事長寇崇善今日表示，明遠挾臭氧、電漿、高效率電源及微波等四大核心技術，在自有品牌、委託製造及技術服務三大業務布局陸續有新產品進入驗證，看好明年三大業務布局陸續開花結果，樂觀明年營運動能向上。

寇崇善指出，明遠精密主要產品，包括CVD（化學氣相沉積）和ALD（原子層沉積）製程中的關鍵設備，如射頻電源系統及臭氧供氣系統。該公司所提供的技術維修服務不僅打入國際半導體設備龍頭廠供應鏈，自主開發的射頻電源系統也因高達68%優異的節電效能表現，通過半導體龍頭廠認證並量產出貨，為社會環境的節能減碳盡一份心力。

根據SEMI 於2024年3月發布的「12吋晶圓廠至2027年展望報告」指出，在電子產品的成長需求，以及人工智慧創新帶來的新一波應用浪潮下，未來幾年內12吋晶圓廠設備支出預估將呈現大幅成長，全球12吋晶圓廠設備投資預計將在2026年成長至1,305億美元，並在2027年創下歷史新高。同時，8吋半導體製程設備ESG換裝需求也持續攀升。

寇崇善指出，明遠精密已成功布局美國、日本和中國等主要市場，並於竹北、南科、上海、日本成立四處營運據點，與各地的半導體產業保持緊密合作，確保產品能夠及時滿足當地市場的需求。公司也積極推動供應鏈多元化，減少對單一地區的依賴，確保當某個地區遭遇供應鏈中斷時，不會影響整體生產和銷售的穩定性。

明遠今年前三季營收為5.7億元，年增3 %，稅後純益7638萬元，每股純益2.5元，前三季毛利率37%，比去年同期掉了3個百分點，主因力射頻電源產品出貨比重下降及料件成本仍有得去化。今年前三季營收占比，技術服務占比達到52.3%；半導體設備銷售占比約為47.7%。

以市場面來看，AI人工智慧、物聯網、自動駕駛汽車和5G網路等領域快速發展，加速先進製程的需求提升；同時，全球ESG政策也同步使得半導體業者積極尋求節能方案，這些關鍵因素皆可望同步推升明遠未來營運持續向上發展。

明遠競拍訂12月2日開標；12月4日至6日辦理公開申購，12月10日抽籤，暫定12月16日以69元掛牌。