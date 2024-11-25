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中華隊奪冠、電信業者加入狂賀 中華電、遠傳祭優惠

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳電信。圖／聯合報系資料照片
遠傳電信。圖／聯合報系資料照片

中華隊在世界12強棒球賽，拿下世界冠軍，全台狂賀，星巴克、華航（2610）都祭出優惠同賀，電信業也加入狂賀行列，中華電信（2412）推出Hami Video單點影片買一送一，遠傳（4904）贈遠傳幣及配件購物金，訂購遠傳friDay影音年約加抽6,000元禮券。遠傳friDay影音會員天天1點紅利換大冰美（限量送完為止）；11月27日遠傳 friDay影音粉絲團加碼發送月租199方案的限量1折券。

為慶祝中華隊奪冠，中華電信指出，Hami Video單點影片買一送一，即日起至11月30日訂閱Hami Video單次付費影片，限時加碼送一張單片抵用券。

中華電信指出，Hami Video電視館同步推出優惠，即日起中華電信5G客戶申辦年約方案每月只要79元，12月31日前於Hami Video網頁/ APP訂閱電視館月租型方案享每月168元超值價，訂閱立即觀賞亞洲冬季棒球聯盟、NBA例行賽、HBL高中籃球、UBA大專籃球等熱門賽事，還包括12/11登場的BWF羽球年終賽，運動迷千萬別錯過奧運金牌「麟洋配」最後一次合拍出擊，也是李洋在賽場上的最後一舞，享受最精彩的運動影視饗宴，就在中華電信MOD、Hami Video。

遠傳表示，中華隊於24日奪下世界12強棒球賽冠軍，不僅是史上最佳成績，也造就全台民眾感動時刻。為與中華隊及全台民眾一同歡慶這個值得紀念的時刻，遠傳推出限時活動，各種加碼優惠一次給滿。

遠傳強調，即日起至11月30日止，至遠傳網路門市申辦指定資費，最高再送1,111遠傳幣，另外全館再加碼抽金幣一枚，不論是新申辦、攜碼或續約，通通都可參加抽獎。11月26日至11月30日，iPhone 16全系列現折1,111元，加碼優惠加1元再送原廠充電頭；Android全系列領券再折2,222元；全系列空機限時加碼送奪冠666元配件購物金。遠傳預付卡至指定通路，儲值上網只要加1元，就能多享千元上網吃到飽。

此外，遠傳指出，至遠傳門市訂購遠傳friDay影音年約加抽6千元禮券。遠傳friDay影音會員天天1點紅利換大冰美（限量送完為止）；11月27日當日遠傳friDay影音粉絲團加碼發送月租199方案的限量1折券。

遠傳表示，遠傳心生活App也緊跟中華隊賽程，24日晚奪冠即搶先推出，全遠傳用戶5遠傳幣兌換7-11大杯熱拿鐵活動，上架立即秒殺，25日再加碼遠傳VIP可以享3遠傳幣換Mister Donut甜甜圈，限量兌換，換完為止。遠傳friDay購物同慶，11月25日至11月27日超商取貨館全館免運費， 11月26日當天再享遠傳幣2倍放大優惠。

遠傳優惠方案傳送門：

遠傳網路門市：https://fetnet.tw/mhS2ru0QBH

遠傳friDay影音：https://video.friday.tw/

遠傳friDay購物：https://fetnet.link/6rbz35

遠傳預付卡：https://fetnet.tw/L2KDVh

遠傳心生活：https://fetnet.tw/DHBbxb

中華電信 遠傳

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