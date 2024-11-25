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12強棒球賽中華隊奪冠 中華電信Hami Video創收視高峰

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信。圖／聯合報系資料照片
中華電信。圖／聯合報系資料照片

世界12強棒球賽中華隊以4比0強勢完封勁敵日本奪下世界冠軍，締造職業等級國際賽的隊史首冠，感動無數國人，掀起中華電信MOD、Hami Video收視熱潮，創下多項平台紀錄，中華電信MOD、Hami Video開放冠軍戰免費無限觀賞。

中華電信（2412）表示，不僅Hami Video全站流量破億，為平台轉播棒球賽事最高紀錄，電視館/運動館網路訂閱數較去年同期成長近18倍；MOD專區單日客戶數超越巴黎奧運，收視率更一舉成為年度最高，Hami Video APP也在Google Play與iOS App Store登上免費類第一名。

中華電信指出，中華隊在本屆12強賽戰況屢創高潮，中華電信MOD、Hami Video以獨家科技轉播中華隊強投豪打表現，熱點回看前三名為中華對美國之役的七局上5分大局、首局開賽時刻與4局上先馳得點拿下分數，總點閱次數亦超越2023棒球經典賽，可見中華隊精彩時刻讓用戶難以忘懷，不斷重溫回看，冠軍賽聊天室線上人數也刷新平台史上最高紀錄。

隨著世界12強棒球賽告一段落，中華電信強調，MOD、Hami Video接續轉播亞洲冬季棒球聯盟賽事，12強首席教練高志綱將領軍中職眾多潛力新秀出戰日職紅隊、日職白隊及日本社會人，邀請國人支持台灣棒球不間斷，一同感受亞洲冬季最火熱的棒球盛會，持續燃燒野球魂。

中華電信表示，MOD、Hami Video 11月27日起將開放冠軍戰VOD免費無限觀賞，讓球迷得以不斷回味台灣棒球史上經典之役。

此外，為慶祝中華隊奪冠，中華電信指出，Hami Video單點影片買一送一，即日起至11月30日訂閱Hami Video單次付費影片，限時加碼送一張單片抵用券。

Hami Video電視館同步推出優惠，即日起中華電信5G客戶申辦年約方案每月只要79元，12/31前於Hami Video網頁/APP訂閱電視館月租型方案享每月168元超值價，訂閱立即觀賞亞洲冬季棒球聯盟、NBA例行賽、HBL高中籃球、UBA大專籃球等熱門賽事，還包括12/11登場的BWF羽球年終賽，運動迷千萬別錯過奧運金牌「麟洋配」最後一次合拍出擊，也是李洋在賽場上的最後一舞，享受最精彩的運動影視饗宴，就在中華電信MOD、Hami Video。

MOD 中華電信 電視

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