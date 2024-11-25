資策會「資安攻防實戰營」臺東大學登場！強化資安守護

隨著資安威脅日益加劇，從校園時期就要開始培養具備資安戰力人才。財團法人資訊工業策進會資安科技研究所（資策會資安所）與國立臺東大學攜手開設「資安攻防實戰營」，自11月22日起為期四天，共18小時的短期營隊，透過線上理論與實體實作並行，幫助學生掌握資安攻防實務操作，提升其職場競爭力及應變能力。

資策會資安所為臺東大學資訊工程、資訊管理等相關科系學生量身設計了「資安攻防實戰營」，打破空間與時間限制，採虛實整合的授課方式進行，並以系統化的資安技能訓練為核心，不僅提升學生的專業素養，更強化了資安專才培育的基礎。課程有別於教科書的理論知識學習，結合場域案例、工具介紹與腳本演練，讓學生在實作中熟悉資安技能。

資策會資安所顧振豪副所長指出，隨著科技不斷進步，企業對擁有資安實務技能的人才需求急遽增長，資策會近年向下扎根，陸續與清大、逢甲、世新大學開辦資安課程。值得一提的是，這次與臺東大學合作的課程特別聚焦於資安攻防實戰，採用虛實結合的教學模式，讓學生在遠距學習理論的同時，也能於實體課堂進行實作演練。課程涵蓋弱點掃描、滲透測試等技術，使學生能靈活掌握各種攻防技巧，提升應對複雜資安威脅的能力，讓學生在校園內即能兼備理論與實作的資安能力，縮短職場適應期，成為具有即戰力的資安人才。

臺東大學鄭憲宗校長表示，很榮幸能與資策會合作，這也是臺東大學在資安教育上的新里程碑，透過資安攻防實戰營將實務經驗帶入校園，讓學生提前接觸資安實戰技能。臺東大學也期待未來能持續與資策會資安所共同開發多樣化的資安實務課程，培養符合產業需求的專業人才。

資策會資安所期望深化與學研機構的合作，著重資安實務能力的培養，讓學生在校園階段即能建立應對資安挑戰的實戰基礎。未來，資策會將持續為國內培養具備實戰能力的資安人才，助力國家資安技術發展與產業升級。