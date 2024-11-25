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2025年CES展 友達推智慧座艙Micro LED顯示技術

中央社／ 台北25日電

面板廠友達光電今天宣布，將於2025年美國消費性電子大展（CES）擴大展出，與子公司BHTC首次共同展示整合微型發光二極體顯示技術，與人性化互動設計的全新智慧座艙。

友達說明，以顯示研發能力加上移動領域經驗，開發出創新顯示人機介面（Display HMI）解決方案，擁有全面整合顯示器、各種感測器與軟硬體系統的能力，啟發智慧座艙有別以往的設計概念，實現在移動領域推陳出新的願景。

透過長期洞察客戶需求，與車用產業交流經驗，友達將於CES 2025展出新一代智慧座艙，以沉浸式、貼近乘用者需求的Display HMI解決方案，整合微型發光二極體（Micro LED）前瞻顯示技術與子公司BHTC強大的車用人機介面能力，發揮Micro LED顯示技術透明、可撓及大尺寸等優勢。

友達強調，結合互動控制設計，從前座儀表板至整體車艙展現出人機介面解決方案的前瞻性，讓智慧座艙內全部功能與使用情境更加人性化，帶來身歷其境的互動體驗。

二極體 友達

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