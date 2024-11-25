宏碁資訊深耕會員經濟 為企業球團打造跨球類售票平台

宏碁（2353）集團旗下數位雲端服務商宏碁資訊（6811）持續深化科技在運動賽事的各項應用服務，其中「雲智能票務系統」，更整合跨球類售票平台機制，為業界首推可為企業球團打造其專屬品牌售票網，提供企業球團經營者與球迷一站式的購票服務，延伸賽事價值與完整的觀賽體驗，同時深化會員經營效益，整合球團相關行銷活動。全新「雲智能票務系統」不僅能協助簡化票務營運流程，塑造品牌的完整性，更能一站式購足球團旗下賽事球票，為球迷提供更優質的購票體驗。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，宏碁資訊的雲智能票務解決方案，可有效串連運動賽事線上到線下的票務作業，協助企業建置專屬品牌跨球類售票平台，讓科技不僅能服務於票務運營，更可進一步擴大整合行銷活動與會員加值服務。『雲智能票務系統』能充分協助球團應用其產業發展所需的數位技術，未來更將藉由以AI驅動的數據價值，提升球團精準行銷策略，透過經營運動售票生態圈，打造良性循環的生態系統。

「雲智能票務系統」解決方案能為球團經營者提供高度客製化的品牌服務，透過會員分級、線上到線下（O2O）行銷模式及多元優惠功能（如：門票折價券線上化、周邊商品優惠及合作店家折價券），全面提升會員忠誠度與黏著度，進一步豐富會員附加價值。以中信育樂售票網為例，其售票平台可提供棒球與籃球賽事資訊與售票功能，球迷只需註冊一次會員、下載一個APP，即可輕鬆享受購票與賽事資訊查詢等多元服務，大幅簡化操作流程，免去多個平台間切換的繁瑣步驟。

宏碁資訊「雲智能票務系統解決方案」，憑藉在售票領域的多年成功部署經驗，提供企業與球團經營者，基於雲端的一站式售票平台服務，包含uTiki雲票務平台、跨球類整合售票平台和零接觸智能通關機，結合後端智能管理系統，累積會員經營經驗。未來，該平台將導入AI應用，提供球團經營者智慧客服系統需求，為球迷提供個性化推薦，延伸消費體驗，提升管理收益。協助企業與球團簡化營運流程、洞察數據價值，提供消費者最佳的購票體驗與會員客製化功能。