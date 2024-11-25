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工研院擴大與法國CEA合作領域 聚焦數位生醫綠能

中央社／ 新竹25日電

工研院今天宣布，與法國研究機構原子能暨替代能源委員會（CEA）簽署策略合作意向書，雙方合作項目將擴及數位轉型、生醫科技與綠能3領域。

工研院院長劉文雄今天透過新聞稿表示，自2019年首次拜會CEA以來，雙方展開技術交流與研發合作，目前合作項目包含6G技術和永續資通訊（ICT）製造。

劉文雄說，工研院2022年與CEA合作進行太陽能模組測試合作；此外，創新論壇High LevelForum（HLF）高峰會今年首度移師台灣主辦，展現雙方緊密夥伴關係。

劉文雄表示，此次雙方進一步擴大合作，目標在數位轉型、生醫科技及綠能等領域的技術突破與創新。未來工研院與CEA合作將涵蓋多元交流與協作，透過研究、培訓和推廣活動，實現專業知識的互補，並促進人員在特定研究領域的短期訪問與交流。

CEA指出，期望雙方攜手應對能源轉型的挑戰，並藉由知識與技術創新，深化法國與台灣的科研合作，為兩國創造更大的共同利益與價值。

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