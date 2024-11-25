培養戰力人才！資策會攜台東大學設「資安攻防實戰營」

隨著資安威脅日益加劇，從校園時期就要開始培養具備資安戰力人才。資策會資安所日前與國立台東大學攜手開設為期4天的短期營隊「資安攻防實戰營」，透過線上理論與實體實作並行，幫助學生掌握資安攻防實務操作，提升職場競爭力及應變能力。

資策會資安所副所長顧振豪指出，隨著科技不斷進步，企業對擁有資安實務技能的人才需求急遽增長，資策會近年向下扎根，陸續與清大、逢甲、世新大學開辦資安課程。

值得一提的是，這次與台東大學合作的課程特別聚焦於資安攻防實戰，採用虛實結合的教學模式，並以系統化的資安技能訓練為核心，讓學生在遠距學習理論的同時，也能於實體課堂進行實作演練。

顧振豪說，此次課程有別於教科書的理論知識學習，結合場域案例、工具介紹與腳本演練，涵蓋弱點掃描、滲透測試等技術，使學生能靈活掌握各種攻防技巧，提升應對複雜資安威脅的能力，讓學生在校園內即能兼備理論與實作的資安能力，縮短職場適應期，成為具有即戰力的資安人才。

台東大學校長鄭憲宗表示，透過資安攻防實戰營將實務經驗帶入校園，讓學生提前接觸資安實戰技能，也期待未來能持續與資策會資安所共同開發多樣化的資安實務課程，培養符合產業需求的專業人才。