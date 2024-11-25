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高通第六屆「高通台灣創新競賽」優豈奪得冠軍

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
第六屆「高通台灣創新競賽」第一名由Yo-Kai Express（優豈）贏得，榮獲獎金12萬5000美元，並由亞洲矽谷計畫執行中心執行長闕河鳴（左）頒獎。圖/高通提供
第六屆「高通台灣創新競賽」第一名由Yo-Kai Express（優豈）贏得，榮獲獎金12萬5000美元，並由亞洲矽谷計畫執行中心執行長闕河鳴（左）頒獎。圖/高通提供

高通技術公司今日揭曉第六屆「高通台灣創新競賽」（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge，QITC）優勝名單。本屆優勝隊伍由採用邊緣AI創新打造自主餐飲解決方案的Yo-Kai Express（優豈）奪得。

高通自2019年舉辦第一屆QITC至今六年來，所有入圍QITC總決賽的團隊可透過為期6個月的育成計畫，迄今QITC已經育成59支優秀的台灣新創團隊，歷年來持續提出申請的專利數目累計已高達433件；其中更有10支團隊獲邀進入Qualcomm Advantage Network，成為高通技術公司全球商用生態系成員，在國際嶄露頭角。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，今年QITC的重點也聚焦在運用高通最先進AI PC及邊緣AI技術與平台，提出創新應用與解決方案。

第二名為在智慧醫療領域表現亮眼的Coherence Biotech（擴核生醫科技）；第三名則為透過AI將認知行為療法遊戲化的MangaX Technology（漫話科技）。這三支隊伍也分別獲得12萬5千美元、10萬美元與7萬5千美元的高額獎金。

今年度的冠軍團隊Yo-Kai Express致力於提供先進的自主餐廳解決方案。其智能自動售貨機採用邊緣AI技術，能按需求提供美味佳餚，徹底改變顧客體驗。AI驅動的系統透過實時客戶服務、故障排除和虛擬助手來提高效率。此外，Yo-Kai Express利用流量分析了解客戶行為，並優化自動售貨機在高人流區域的布置，從而最大化客戶覆蓋率和運營效率。

獲得第二名的團隊Coherence Biotech透過 all-in-one 檯面型自動化設備進行藥物篩選，提供更快的結果和可靠的數據，促進 AI 藥物研發。即插即用系統使實驗室免除手工操作或外包給 CRO 所需的等待時間，以及自建全自動化實驗室的高昂成本。這款儀器讓研究人員自訂各種實驗的自動化流程，搭載專有的 3D 流體卡匣和多維控制系統，加速藥物發現的研究。

第三名團隊MangaX Technology利用AI科技提升兒童心理韌性，提供易於使用的線上日記平台「MangaChat」，用來改善8至12歲兒童的溝通障礙。透過AI將認知行為療法（CBT）遊戲化，自動將文字轉換成漫畫，幫助患有注意力缺陷過動症（ADHD）或自閉症的孩子提升情緒調節能力，同時為兒童照護者提供AI支援策略。

AI 高通

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