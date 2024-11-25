DIGITIMES：美中技術博弈 延伸至產業主導權的爭奪

生成式AI的迅速崛起正驅動全球供應鏈的變革，並成為中美科技競爭的新戰場。DIGITIMES副總經理黃逸平日前指出，美中兩國不僅在技術領域展開激烈博弈，更延伸至產業主導權的爭奪，重塑未來科技版圖。

數據顯示，中國大陸於2010至2022年間在AI專利申請方面占全球六成，而美國以大幅領先的大模型數量與表現居於全球前沿。然而，隨著美中地緣政治緊張加劇，美國自2018年起陸續推行半導體管制政策，2022年10月更祭出史上最嚴格出口管制措施，限制高性能AI晶片與先進半導體設備出口大陸。2023年10月對輸中AI晶片的進一步限制，壓縮中國可採購晶片的性能空間，迫使其加速半導體與AI全產業鏈的技術自主化步伐。

黃逸平指出，從2024年3、4月中國大陸在政府部門禁用Intel與AMD CPU晶片後，又進一步擴展至電信業，體現當大陸掌握自有技術後，便逐漸擴大去美化行動。華為從雲端到終端、從硬體到軟體可提供完整解決方案，乃是中國技術自主能力最全面的業者，正全方位整合半導體與AI生態系，成為中國應對美國科技封鎖的關鍵角色。

全球正進入生成式AI時代。黃逸平表示，先前網際網路、智慧型手機、雲端服務等科技典範轉移主要由蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、Meta等主要由網路巨擘所主導，但根據2024年11月的最新市值排名，NVIDIA已成為全球市值最高的公司，象徵科技產業另一股主導力量的崛起。

NVIDIA已然擺脫單純IC設計公司角色，積極往下游進行全產業鏈事業布局，除掌控硬體供應鏈外，亦提供AI伺服器整機乃至AI伺服器叢集（cluster）、雲端服務及軟體授權、並扶植二線雲端業者與新興雲端GPU算力業者。同時，網路巨擘也在加速自研晶片以降低對NVIDIA的依賴。隨NVIDIA進一步壯大，雙方在供需談判的矛盾及AI浪潮主導權的競爭將愈形擴大。

生成式AI的發展趨勢正從雲端，走入邊緣端與終端裝置。雲端商機主要由台灣供應鏈掌握，成為最關鍵的成長動能所在，但中國正積極建立全自主供應鏈，而邊緣與終端並未是美國去中化的著力所在，中系供應鏈有足夠的發展空間。中國立訊、比亞迪電子、歌爾、華勤等業者均已位居全球前12大EMS業者的行列，兩岸供應鏈之爭隨邊緣AI發展在未來幾年將漸趨激烈。

展望未來，黃逸平認為，在美國封鎖與中國技術自主化雙重壓力下，地緣政治衝擊下的風險管理將是AI與半導體產業的關鍵挑戰。台灣供應鏈除擴大雲端至終端的硬體商機外，亦須進一步延伸至協助全球企業AI落地的軟硬整合解決方案，方能提高價值、擺脫競爭。