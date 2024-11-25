立德攜手協禾國際 擬興建99.9MW儲能案場

立德集團積極搶進儲能市場，今天宣布與協禾國際集團簽訂合作備忘錄，雙方將合力興建99.9MW的E-dReg（增強型動態調頻備轉容量輔助服務）儲能案埸，該儲能案場已接獲台電公司的併聯審查同意書。

合作分工上，立德新能源將負責儲能案場的EPC（統包工程），協禾國際集團負責供應儲能相關設備，新案場預計2025年第2季末開始動工。

立德表示，協禾國際業務涵蓋電動車、綠能、鋼鐵等產業，雙方除了在儲能案場合作，未來也將結合協禾集團在汽車產業的資源，打入歐系電動車充電椿的供應鏈，拓展海外及台灣業務、預計2026年第1季開始出貨。

在此之前，立德新能源9月底宣布與長庚國際能源簽訂合作協議，攜手投資興建40MW的E-dReg儲能案場，預計今年第4季開始動工，2025年第4季完工驗收。長庚國際能源為台塑集團創辦人王永慶長女王貴雲主導的鋰鐵電池大廠。

立德為台灣老牌電源廠，惟其主力產品交換式電源、磁性元件等，近幾年因電源產業進入門檻降低，以及削價競爭影響，導致營運頻頻陷入虧損。

立德總經理包效禹日前表示「立德成立50年多來，沒有做過非電源的產品。」公司不放棄傳統本業，將積極調整產品組合，並精實管理政策；另外立德也將延伸既有的電源優勢，轉型跨足綠能，除了儲能案場，也布局充電樁業務。