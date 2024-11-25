快訊

不用自己查了！中華隊28位英雄IG總整理 最神秘的選手是他

韓國瑜怒了！立法院會僅「龜鶴二仙」撐場外賓傻眼 藍綠白急排班

深度13.7公里！南投10：30規模4.1地震 11縣市有感

立德攜手協禾國際 擬興建99.9MW儲能案場

中央社／ 台北25日電

立德集團積極搶進儲能市場，今天宣布與協禾國際集團簽訂合作備忘錄，雙方將合力興建99.9MW的E-dReg（增強型動態調頻備轉容量輔助服務）儲能案埸，該儲能案場已接獲台電公司的併聯審查同意書。

合作分工上，立德新能源將負責儲能案場的EPC（統包工程），協禾國際集團負責供應儲能相關設備，新案場預計2025年第2季末開始動工。

立德表示，協禾國際業務涵蓋電動車、綠能、鋼鐵等產業，雙方除了在儲能案場合作，未來也將結合協禾集團在汽車產業的資源，打入歐系電動車充電椿的供應鏈，拓展海外及台灣業務、預計2026年第1季開始出貨。

在此之前，立德新能源9月底宣布與長庚國際能源簽訂合作協議，攜手投資興建40MW的E-dReg儲能案場，預計今年第4季開始動工，2025年第4季完工驗收。長庚國際能源為台塑集團創辦人王永慶長女王貴雲主導的鋰鐵電池大廠。

立德為台灣老牌電源廠，惟其主力產品交換式電源、磁性元件等，近幾年因電源產業進入門檻降低，以及削價競爭影響，導致營運頻頻陷入虧損。

立德總經理包效禹日前表示「立德成立50年多來，沒有做過非電源的產品。」公司不放棄傳統本業，將積極調整產品組合，並精實管理政策；另外立德也將延伸既有的電源優勢，轉型跨足綠能，除了儲能案場，也布局充電樁業務。

延伸閱讀

歐議會要員露口風：電動車關稅案 中歐接近達成協議

加速軌道建設 長庚輕軌併林口輕軌納北北基桃合作議題

大同智能台電冬山儲能系統啟用 總儲電量8.5萬度

冬山60MW儲能系統正式啟用 大同總座：光儲商機龐大

相關新聞

培養戰力人才！資策會攜台東大學設「資安攻防實戰營」

隨著資安威脅日益加劇，從校園時期就要開始培養具備資安戰力人才。資策會資安所日前與國立台東大學攜手開設為期4天的短期營隊「...

高通第六屆「高通台灣創新競賽」優豈奪得冠軍

高通技術公司今日揭曉第六屆「高通台灣創新競賽」（Qualcomm Innovate in Taiwan Challeng...

DIGITIMES：美中技術博弈 延伸至產業主導權的爭奪

生成式AI的迅速崛起正驅動全球供應鏈的變革，並成為中美科技競爭的新戰場。DIGITIMES副總經理黃逸平日前指出，美中兩...

電電公會擬明年5月改選 劉揚偉有意參選理事長

台灣電機電子工業同業公會規劃2025年5月改選理監事，產業人士向中央社記者透露，現任監事會召集人、鴻海董事長劉揚偉有意角...

半導體風雲／台積主攻CoW 封測廠接棒oS打通產能瓶頸

台積電加速扶植本土設備和材料廠，建構先進封裝艦隊打世界杯定錨後，台積電在先進封裝另一重要戰略布局也浮上檯面。台積電先進封裝研發處處長侯上勇日前在成材論壇的一場對談時，首次對外揭露台積電先進封裝當前重要戰略步調：集中火力增產CoWoS中的CoW產能，並攜手後段封裝廠同步擴大在oS的接棒能力，一同打通CoWoS產能短缺瓶頸。

超薄手機2025陸續現蹤 大立光、雙鴻等營運衝一波

蘋果、三星為開拓新市場，不約而同開發超薄智慧手機產品線，預計2025年陸續推出，引領智慧手機邁入超薄新世代，三星超薄新機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。