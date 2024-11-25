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電電公會擬明年5月改選 劉揚偉有意參選理事長

中央社／ 台北25日電
鴻海董事長劉揚偉。 聯合報系資料照
鴻海董事長劉揚偉。 聯合報系資料照

台灣電機電子工業同業公會規劃2025年5月改選理監事，產業人士向中央社記者透露，現任監事會召集人、鴻海董事長劉揚偉有意角逐參選下一屆電電公會理事長。鴻海今天接受記者詢問不予回應。

產業人士透露，電電公會現任理事長李詩欽已連任一次，有意在2025年5月屆滿卸任，李詩欽曾多次主動力邀劉揚偉參選下屆電電公會理事長。鴻海對此態度低調。

不具名會員廠商代表指出，電電公會在產業界公協會地位具有一定分量，若劉揚偉有意參選理事長，對此樂觀其成。

這名代表指出，指標大廠多在各產業界領域的公協會積極發聲，例如晶圓代工龍頭台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清，擔任台灣半導體產業協會（TSIA）理事長；和碩董事長童子賢擔任台灣玉山科技協會理事長、友達董事長彭双浪擔任台北市電腦公會理事長等。他期盼電電公會新屆理事長，可延續在產業界的代表性。

劉揚偉先前曾表示，電電公會與其他國家公會需要更多交流，串連彼此產業，在公會和公會的層次上，讓兩邊廠商對接，是很重要的事。他認為，印度和東南亞市場可以多多交流。

劉揚偉

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