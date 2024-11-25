「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會圓滿落幕

臺灣證券交易所與永豐金證券自11月20日至21日合作舉辦「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會，由廣宇（2328）、東陽（1319）、界霖（5285）及立隆電（2472）等四家公司共襄盛舉，並由工研院產業科技國際策略發展所以「汽車電子暨零組件產業回顧與展望」為題進行專題演講，線上及現場投資人踴躍參與，現場互動熱烈，為主題式業績發表會畫下圓滿句點。

專題演講中，工研院資深研究員李國昶表示，疫情初期因供應鏈受阻和零組件短缺，以致美國新車供應量下降，二手車需求攀升，進而推升汽車零組件市場需求。同時，後疫情時代貨幣政策刺激通貨膨脹，汽車保費提高，進一步壓抑新車購買意願，間接推動車用零組件需求增加。美國作為臺灣汽車零組件的最大出口國，其需求增長帶動臺灣外銷比例顯著提升。臺灣憑藉電子產業優勢，有望未來在車用電子等領域扮演更重要的角色，迎接新市場的最佳機遇。

廣宇公司投資人關係處郭世華協理詳細說明2024年營運現況與展望。郭世華表示，公司雖面臨市場挑戰，但已調整產品組合以提升高毛利產品占比。此外，公司持續優化東南亞產能，並加強車用與自動化設備市場布局，預期在新產品推出及客戶訂單回溫帶動下，營收可持續回升。廣宇公司將持續強化研發能力，聚焦工業4.0與自動化設備等新興領域，期望自2025年起逐步取得成效。未來，廣宇將在技術創新與市場拓展中實現穩健成長，以回應股東與市場期望。

東陽副總黃三良於業績發表會中表示，公司專注於汽車零組件生產，主要產品包括塑膠件與鈑金件，於全球市占率分別達70%與37%。受益於美國保險政策改變，消費者對副廠零件需求持續增加，東陽公司售後維修市場(AM)業務快速增長，已成功擴大全球市場占有率。此外，憑藉強大模具開發能力，東陽公司每年生產數百套模具，覆蓋全球80%以上的車型，進一步鞏固市場競爭優勢。展望未來，東陽公司將加強產品多元化布局，並透過研發與技術升級，持續鞏固全球領先地位。

界霖公司總經理室協理吳念誼及財務副總張嘉珍總於會中說明，自公司成立以來，持續深耕導線架技術並專注於高附加價值的功率導線架與模組產品，在全球多處設有獨立營運據點，並以多供應鏈策略確保產品供應穩定。界霖公司目前車載產品占比已超過50%，其中針對新能源車領域，配合終端客戶開發高電壓馬達逆變器模組及電控模組，並獲得國際一線大廠之高度肯定；同時，公司亦研發出適用於航太環境的鐵鎳合金產品，以應對極端電磁波干擾，成功拓展高電壓應用。展望未來，公司將以低碳化為使命，強化電源管理效能，並加速DBC基板新產品商業化，持續拓展全球市場商機。

立隆電董事長吳志銘表示，公司以鋁電解電容器為核心業務，持續提升產能與技術，目前月產量已達6億顆，汽車電子業務占比提升至35%。立隆電公司在技術創新上保持領先地位，持續投入鋁電解電容器與相關模組開發，廣泛應用於汽車電子、電信網通、資訊雲端與工業自動化等領域。為積極應對國際市場需求變化，刻正於泰國設立新廠，預計2025年下半年試產並通過相關認證，此舉不僅滿足客戶「非中國、非台灣」（NCNT）供應鏈的要求，也為公司拓展海外市場提供絕佳優勢。

這次「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會暨產業講座，提供投資人與公司即時交流管道，除增進彼此溝通效率外，亦透過多元管道轉播，提供不便親臨現場參加之投資人觀看。後續也將繼續舉辦主題式業績發表會，提升上市公司資訊透明度，請投資大眾注意後續相關訊息，並歡迎投資大眾踴躍參與。