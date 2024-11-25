超薄手機2025陸續現蹤 大立光、雙鴻等營運衝一波

蘋果、三星為開拓新市場，不約而同開發超薄智慧手機產品線，預計2025年陸續推出，引領智慧手機邁入超薄新世代，三星超薄新機最快明年春天發表，有望搶得頭香，助力台積電（2330）、大立光、雙鴻、GIS-KY、晶技等供應鏈領頭衝一波。

外資圈盛傳，蘋果計畫明年秋天推超薄新機iPhone 17 Air，厚度僅6mm。過往iPhone最薄機種是iPhone 6的6.9mm，iPhone 17 Air將打破iPhone系列最薄機身紀錄。

業界傳出，三星將在明年春季的S系列旗艦機產品線中，新增一款S25 Slim機種，同樣主打超薄設計，並搭載台積電3奈米製程打造的高通處理器，攝像功能也不亞於傳統旗艦機，藉此與蘋果超薄手機分庭抗體，隨著三星、蘋果競推超薄手機，點燃全球超薄手機競爭戰火。

業界人士表示，超薄手機雖然可能會犧牲部分高階鏡頭的攝像功能，但能保留大部分的手機效能，更重要是能為用戶帶來更時尚、簡約、俐落的機身設計感，成為一大賣點。

超薄手機就如同蘋果的MacBook Air筆電，而傳統旗艦機如同MacBook Pro，二種產品的需求面向不同，但同樣有助提高手機銷售量，這也是品牌廠打算推出超薄手機的原因之一。

價格方面，業界人士分析，超薄手機是品牌業者新的產品線，主打市場不是中低階消費帶，也不是最高階的金字塔頂端消費層，因此在價格策略相對較為彈性，預料將低於旗艦機，但高於中高階機種。