爭奪TV市占 三星、LG擴大結盟台廠

南韓兩大科技集團三星、LG退出LCD面板生產後，兩大品牌在電視整機的市占率正遭陸企蠶食鯨吞，讓大陸電視品牌海信、TCL躍居全球前三大品牌。為防陸企持續坐大，業界研判，三星、LG可望擴大與台灣面板雙虎友達（2409）、群創（3481）合作，藉此制衡陸企。

根據市場研究公司Counterpoint Research的資料，今年第3季三星在全球高階電視市場出貨量雖仍居第一，但市占率從去年同期的43%驟降至30%；LG則從去的20%（排名第二）跌至今年的16%（排名第四）。

同一時間，大陸品牌海信在全球高階電視出貨市占率從14%上升至24%，排名躍居第二；TCL的市占率從11%上升至17%（排名第三）。

分析其因，主因陸企業生產的Mini LED電視出貨量年增102%，超過主要由南韓企業生產的有機發光二極體（OLED）電視。大陸QD-LCD產品產量也成長了50%以上。陸企憑藉面板高度整合優勢，在電視整機市場瓜分兩大韓廠市占，引發三星、LG緊張，後續為壓抑陸企聲勢，可望加重與台灣面板雙虎合作。