爭奪TV市占 三星、LG擴大結盟台廠
南韓兩大科技集團三星、LG退出LCD面板生產後，兩大品牌在電視整機的市占率正遭陸企蠶食鯨吞，讓大陸電視品牌海信、TCL躍居全球前三大品牌。為防陸企持續坐大，業界研判，三星、LG可望擴大與台灣面板雙虎友達（2409）、群創（3481）合作，藉此制衡陸企。
根據市場研究公司Counterpoint Research的資料，今年第3季三星在全球高階電視市場出貨量雖仍居第一，但市占率從去年同期的43%驟降至30%；LG則從去的20%（排名第二）跌至今年的16%（排名第四）。
同一時間，大陸品牌海信在全球高階電視出貨市占率從14%上升至24%，排名躍居第二；TCL的市占率從11%上升至17%（排名第三）。
分析其因，主因陸企業生產的Mini LED電視出貨量年增102%，超過主要由南韓企業生產的有機發光二極體（OLED）電視。大陸QD-LCD產品產量也成長了50%以上。陸企憑藉面板高度整合優勢，在電視整機市場瓜分兩大韓廠市占，引發三星、LG緊張，後續為壓抑陸企聲勢，可望加重與台灣面板雙虎合作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言