三星、LG搶買面板 友達、群創Q4營運打強心針

三星、LG兩大南韓科技集團相繼退出LCD面板生產後，外購LCD面板占比與金額持續加大，隨著年底旺季報到，預料三星、LG外購LCD面板金額與占比將持續攀高，有望擴大對台系面板廠友達（2409）、群創（3481）的採購量，挹注雙虎本季營運。

根據三星集團與LG集團最新揭露的財務數據，三星今年前三季LCD面板累計對外採購金額增至5.9兆韓元（約新台幣1,400億元），較去年同期的4.3兆韓元（約新台幣990億元）大增約37%，採購成本占整體業務比重也從去年第3季的8.8%逐季攀升，今年首季已達10%以上，第3季進一步上升到11.2%。

若以單季來看，三星LCD面板外購金額今年以來從首季的1.91兆韓元，成長第2季的1.92兆韓元，第3季達2兆韓元以上，延續上升趨勢。

LG集團方面，今年前三季用於電視顯示器的液晶模組採購金額也從去年同期2.4兆韓元增至3兆韓元，採購成本占整體業務的比重由去年同期的38.9%上升到今年前三季的42.4%。

業界人士預期，隨著年底旺季報到，三星、LG兩大南韓科技集團外購LCD面板金額與占比將持續擴張，友達、群創可望在高階超大尺寸電視面板供鏈扮演要角。

研調機構集邦科技（TrendForce）認為，在大陸官方補貼政策刺激下，大陸中秋節和十一黃金周檔期電視銷量年增20%以上，為需求已顯露疲態的電視市場注入暖流。

集邦預期，上述市況熱絡榮景將延續到今年底，加上歐美地區的節慶促銷備貨，預估第4季全球電視需求將再季增2.5%、達5,363萬台，年增0.5%，2024年全球電視出貨量可望達1億9,670萬台，年增0.6%，終止連續五年出貨衰退局面。

集邦最新公布的11月下旬電視面板價格維持平穩，法人看好，隨著三星、LG兩大南韓科技集團持續擴大外購LCD面板，對友達、群創本季營運將有助益。