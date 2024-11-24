中光電第五屆「愛之光公益路跑」為愛熱血奔跑寶二環湖賽道

連續七年獲得「運動企業認證」、並剛獲頒「CHR健康企業公民」銀獎肯定的光電大廠中光電（5371），23日於有「進階跑者修練所」之稱的寶二水庫舉辦第五屆「愛之光公益路跑」，湖光山色環湖美景以及樹蔭竹林綠色賽道的吸引下，超過500位同仁及眷屬報名參加。雖因颱風影響賽事延後三星期，但在風和日麗的今日仍有將近460名同仁及眷屬共襄盛舉，更有多位高階主管調整忙碌的行程踴躍參賽，出席率創新高。

中強光電財務長何新斌賽前致詞時表示，非常感謝在場同仁及退休員工和七位熱情的視障跑者與陪跑員踴躍參加，在會場設有公益攤位及多項DIY及草地活動，希望大家可以度過愉快的周末。中光電智能機器人董事長吳秀蕙首度參賽並開心致詞，她勉勵大家工作之餘多多運動，並不忘提醒主題是愛心公益，現場有許多公益攤位希望大家多多貢獻愛心。

第五屆「愛之光公益路跑」參考每屆跑者的寶貴建議，不斷的提高賽事專業度與獎勵措施。除一律提供專業晶片計時器，讓所有跑者能於賽後立即查詢及列印完賽證書外，為鼓勵同仁及眷屬走出戶外，接觸大自然以陶冶身心，參賽獎金與抽獎金額雙雙創新高。此外，除五度邀請華山基金會、世界和平會、幼安教養院、新竹市智障福利協進會共4個公益團體前來擺攤義賣、聘請不甘「視」弱工作室為跑者進行賽後按摩服務外，更於賽後將全數報名費捐贈予華山基金會，以贊助第22屆「愛老人愛團圓」年菜計劃，徹底實踐「Run for Love」的公益理念。

賽程首先由中強光電財務長何新斌、子公司中光電智能感測總經理吳名清、奧圖碼顧問John Ruhala以及中光電協理王博領跑10公里賽事。隨後，中光電智能機器人董事長吳秀蕙、中強光電技術長薛建秋、策略長許年輝、商用智能事業群副總楊坤明以及子公司-中光電智能物流董事長林宗彥、譜鉅科技總經理許國辰、中強光電集團李文明、葉坤杰、許榮明等多位協理級主管也率領同仁一同完成3公里賽程。為了感謝支持健康職場的員工及其親友們，也有驚喜加碼抽獎活動，為現場氣氛帶入最高潮，最後，活動在大家互道珍重、明年再見的歡呼聲中畫下了圓滿的句點。未來，中光電將持續舉辦愛之光公益路跑活動，期許日後可以與員工們一同探索新賽道，並吸引更多的同仁及親友共襄盛舉，一起養成運動習慣，打造健康戰鬥力，Run for Love。