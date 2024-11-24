川普回歸…鴻海是海嘯第一排？看懂電子五哥被「嚇」出的美國製造

摘要 上市櫃公司第3季財報公布週、輝達GB200伺服器即將出貨之際，電子五哥的法說會上，竟出現共同的關鍵字，美國製造。面對全球都剉在等的「川普風險」，鴻海、廣達、和碩，究竟做了哪些應對之策呢？

川普勝選美國總統不到一個禮拜，「美國製造」，居然成為電子五哥們的關鍵字。

過去兩週，是上市櫃公司第3季財報公布週，電子五哥的法說會也輪番登場。然而，就在AI伺服器商機加持、大廠陸續繳出亮麗獲利數字之際，川普再度勝選美國總統，竟讓鴻海、和碩、廣達的法說會，出現了一個共同的關鍵字，那就是：美國製造。

像是由「文青董座」童子賢創辦、蘋果iPhone第3大組裝商的和碩，就在11月13日的法說會上，被法人問及地緣政治議題時，該公司共同執行長鄭光志首度透露，其實，和碩在美國的路易斯安那州，一直都有一座用於維修電子產品的工廠。

迎戰「川普變數」

和碩、鴻海、廣達加碼美國製造

由於過去3年，和碩在大客戶特斯拉（Tesla）的要求下，先後砸下近20億元，在墨西哥北部的華雷斯城，建了兩座全新的工廠；但偏偏，揚言對墨西哥課徵200%關稅的川普選上總統，鄭光志說，假如未來美墨貿易對抗升溫，和碩的路易斯安廠，將從維修廠改造、「搖身一變」為製造廠，用美國製造、應戰變局。

無獨有偶，隔天的11月14日，全球電子代工龍頭、搶下輝達GB200伺服器最多訂單量的鴻海，也在董事長劉揚偉的主持下召開法說會，美國製造、「川普風險」的話題，再度被挑起。

由於鴻海創辦人郭台銘曾在2018年，也就是川普的第一個任期時，曾發下豪語要在威斯康辛州興建一座10.5代線的面板廠、創造1.3萬人就業；但，後來因為面板產業驟變、威州也換黨執政，這項充滿野心的投資計畫，最後並沒有履行。

而今，川普重返白宮，不少人直覺認為，鴻海將是這位狂人總統回歸的「海嘯第一排」。面對輿論的質疑，劉揚偉打出的，是一張「加碼牌」。

他說，鴻海早在1980年就佈局美國，歷經11屆總統，迄今在該國有近50座廠、5000名員工、每年創造256億美元營收。儘管鴻海威州廠原本計畫沒有繼續，但其在2021年與州政府重新簽訂投資協議，「到今天為止，都有執行到位。」

重新簽訂的投資是什麼呢？3年前，劉揚偉從郭台銘手中，「接棒」威州廠的主導權後，據悉，他與工業富聯董事長鄭宏孟，面對面討論多次後，決定在該廠生產CPU伺服器、太陽能模組，這兩項「在美國需要、並且能夠賺錢」的產品。

目前，儘管需求最「夯」的AI伺服器，鴻海是以墨西哥為最大生產基地，不過，因應可能的「川普變數」，也就是若有一天美國對墨國課關稅，劉揚偉說，鴻海很清楚，當各國都想發展自己的供應鏈時，企業若要抓緊AI商機，就必須增加區域製造的能力，因此，未來以美國為首的市場，「（鴻海的）投資都會持續增加。」

「我們盤點過了，如果川普對墨西哥課稅，鴻海在美國的德州、加州、威州廠會馬上啟動投資，我們會用最快的時間，導入AI伺服器產線。」一名鴻海主管透露。

「盡可能做好所有準備，同時做最壞的打算。」是該名主管透露，鴻海內部面對川普的回歸、盤點各種供應鏈組合時，高層與高層之間的默契。

加碼美國製造的，還有新「台灣首富」、廣達董事長林百里。

與鴻海同一天舉辦法說會的廣達，也在當天宣布，增資美國田納西廠2.3億美元（約合新台幣75億元），這是繼該公司5月投資該廠10億美元（約合新台幣325億元）後，短短半年之內，第二度加碼美國製造。

事實上，對於北美的製造布局，廣達一直都異於同業。相較於其他電子五哥，譬如英業達、緯創、鴻海，長年都將伺服器的工廠，設在人力成本較低的墨西哥；反觀廣達，即便歷經貿易戰，迄今卻「只」在美西的加州、美東的田納西州，放置伺服器產線；而今，這個迥別於同業的佈局，意外讓該公司，更有面對變局的底氣。

「我們是比較游刃有餘的，」廣達伺服器業舵手、雲達總經理楊麒令，在川普勝選的隔天就直言，公司因為較早布局美國製造，同時旗下兩座美國廠，都有製造AI伺服器的能力，所以也相對有彈性，面對地緣政治的變化。

其實，早從貿易戰前，林百里就堅持一個原則：伺服器不是消費性產品，而是客製化且單價高的商用產品，這種產品，決勝點在於你是否靠近客戶、能否快速為其做服務與調整，這種屏棄傳統成本為先的思維，現在看來，效益正逐漸發酵中。

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《原文川普回歸，鴻海是海嘯第一排？看懂電子五哥被「嚇」出的美國製造》