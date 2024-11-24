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中華電深耕AI 孵育兩金雞

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信董事長簡志誠。記者曾學仁／攝影
中華電信董事長簡志誠。記者曾學仁／攝影

中華電信（2412）除擁有中華精測（6510）、是方（6561）等大金雞，今年更孵育兩個AI小雞，「InventAI新創團隊」主打企業AI轉型最佳夥伴，已搶進金融領域，朝獨立子公司發展，「AI智慧影像新創團隊」也打入政府端的科技執法應用，未來AI小雞也可望變身「金雞」。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信以「AI啟動未來」為核心，充分運用5G優勢技術及積極導入生成式AI，將AI智慧應用落實到營運，協助智慧新興應用與研發加速發展，驅動企業落地實證及產業轉型升級。總經理林榮賜強調，中華電信是數位生態系統協創的領導者，引導新創公司深化應用生成式AI及導入AI打造智慧管理，是台灣創新產業關鍵助手。

中華電信孵育兩個AI小雞 圖／經濟日報提供
中華電信孵育兩個AI小雞 圖／經濟日報提供

多年來中華電信研究院深耕創新技術，投入研發、鼓勵創業，除是研發重鎮，更被視為是小金雞孵育所，且研究院投入研發創新技術除專注在電信通訊領域，更擴大至半導體測試（中華精測）、砷化銦鎵（InGaAs）感測器製程與封裝（中華立鼎光電），更跨部門投入資安（中華資安，已登錄興櫃）。

根據中華電信資料顯示，每年投入研發金費約38.9億元，研究院員工1,182名，95%為研發人員，是台灣電信產業最大的技術研究機構，且多年來累計有效專利達946件，其中國內901件、國外45件。

中華電信近年持續將中華電信研究院的研發成果、專利等「無形資產」，轉化成「有價技術」，除積極對外授權，更積極孕育小金雞，成為助攻未來集團營運持續成長新動能。

AI 中華精測 中華電信

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