獲頒香港科大榮譽博士 黃仁勳看 AI 革命重設世界

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（23）日獲香港科技大學頒授工程學榮譽博士，他在致詞時表示，人工智慧（AI）無疑是這個時代最重要的技術，機器人時代即將來臨，整個世界都將被重設。

根據多家港媒報導，黃仁勳還指，輝達在創造第一個GPU的25年後，重新發明運算並引發新的工業革命，「一個行業正在被重塑，新的行業正被創造。」

黃仁勳指出，利用AI，大家得以建構過去難以想像的規模研究物理系統，而且其帶來的變革性影響已得到認可，但目前僅處於初始階段。全球企業都爭取利用AI加速創新並提高生產力，相信很快便會看到企業讓AI代理與不同團隊一起工作，涵蓋市場推廣、銷售、供應鏈、晶片設計和軟體開發等。

黃仁勳續指，由於物理AI的新突破，機器人的投資正迅速增加，正如認知智慧、基礎模型快速快展一樣，物理智慧的基礎模型快速發展，相信機器人時代即將來臨，AI正在改變每個行業，一個像發電廠一樣生產和產生AI的新行業將會出現。