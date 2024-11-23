半導體廠多看好2025年景氣優於今年 AI動能強

近期，美國科技業最被關注的企業之一，就是與輝達（Nvidia）合作關係深厚、曾被華爾街視為AI寵兒的美超微（Supermicro），短短一個月裡，該公司的股價竟曾在一個交易日內大跌超過三成，在十一月十八日盤後，又大漲近四○％。

2024-11-23 05:30