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聯發科包下六福村辦家庭日 近3萬名員工眷屬齊聚

中央社／ =新竹23日電

聯發科為期2天的家庭日活動今天在六福村主題遊樂園登場，估計將有近3萬名員工和眷屬參加，將創下聯發科歷年家庭日參與人數新紀錄。

聯發科表示，今年的家庭日活動以「Tomorrow Builtby You－大手牽小手，聯發向前走」為主題；為配合聯發科2天的家庭日活動，六福村主題遊樂園開業45年來首度開放企業包場。

聯發科董事長蔡明介透過新聞稿說，聯發科創立27年來一步一腳印，營運不斷成長，並照顧所有與公司一起打拚的員工。這次規劃包場活動，是為感謝全體員工努力付出，期望與員工和眷屬共同分享公司的成長。

聯發科指出，為展現永續的精神，特別推出家庭日APP，從活動報到、園區消費禮券到活動護照等，都採用無紙化進行。

此外，聯發科還準備「唐氏基金會」及「蒙恩聽障烘焙坊」等公益禮品，讓員工享受歡樂之餘，也能透過活動回饋社會。聯發科並捐贈數百張六福村門票給新竹縣市的弱勢兒童家庭及社福機構，展現公益精神。

聯發科表示，一直以來致力創造讓每個員工都感到被尊重和受到肯定的正向工作環境，提升員工的工作滿意度和歸屬感。今年獲新聞週刊全球最值得信賴公司高科技硬體產業榜第2名。

聯發科 蔡明介

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