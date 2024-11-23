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日月光投控公布前10月營收後 法人估今年 EPS 為7.2元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

日月光投控（3711）公布10月營收月增1.5%、年增0.4%後，法人圈對今年獲利掌握度更高，並預期，雖終端市場需求恢復低於預期，但預期先進封測ATM需求將大幅增長中，預估今年每股獲利（EPS）將成長至7.2元。

分析師指出，觀察日月光投控的10月營收，其中，IC ATM營收293.2億元，月增0.5%、年增3.5%，顯示第4季先進封裝的需求還是很強，包括AI和網通產品，甚至研發中的產品；但消費性產品，手機或其他communication，並沒有如往年季節性的成長。

整體而言，雖第4季季節性需求回升力道低於預期，但今年營運仍將呈現回溫，預估第4季ATM平均整體產能利用率和上季相近、約65~70%，單季營收也維持上季水準。

EMS部分，今年客戶新產品推出後，第2、3季提前拉貨，由於整體消費性需求不佳，本季EMS需求將會下滑，預估全季營收將較上季下滑4~6%，預估第4季EPS約有2元的水準，而全年EPS將成長至7.2元。

此外，雖今年市場復甦速度低於預期，毛利率也略受壓抑，但2025年預計也將溫和成長。若排除AI、HPC產品，2024年半導體市場呈現衰退，而先進封測將是2025年主要成長動能，測試領域的投資效益開始顯現，EPS進一步成長至8.4元。

EPS 營收

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