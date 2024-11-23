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防堵網路電話遭詐團濫用 NCC修法因應

中央社／ 台北23日電
NCC主秘黃文哲。記者曾學仁／攝影
NCC主秘黃文哲。記者曾學仁／攝影

日前出現網路電話遭詐騙集團濫用的案例，NCC今天表示，規劃修法防堵，正預告修正「電信事業用戶號碼使用管理辦法」部分條文，確保網路電話來電顯示須為070開頭，後續也會要求業者針對這類網路電話接起時提供「語音警示」，讓民眾提高警覺。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年起推動攔阻偽冒國際電話以及國際電話語音警示等方式，減少電信詐騙案，近期也針對商業簡訊祭出新措施，要求企業用戶要先登錄成為白名單，發送的簡訊才能夾帶連結跟短網址等資訊。

NCC官員說明，先前阻絕偽冒國際來話，也針對預付卡加強身分查核，可以觀察到詐騙集團開始把主意打到網路電話的管道上。

目前網路電話實務上可以打到市話與手機端，主要是有業者（多為過去二類電信業者）把網路電話的話務收攏後，透過電信業者與固網業者再接到公眾電信網路。

根據刑事警察局情資，NCC目前收到2件被起訴的涉詐案件資料。NCC官員指出，分析話務發現，詐團就是透過網路電話進行，其中問題發生在有業者傳送話務時沒落實身分查核所致。

NCC官員進一步解釋，詐騙集團可能在國內外透過網路電話行騙，實務上發現號碼偽裝成國內市內電話或是02開頭的電話號碼，民眾接到時無法識別容易受騙。

NCC主秘黃文哲指出，網際網路電話話務收攏後，若接到公眾電信，要求業者依照編碼計畫，這類網路電話要以070作為開頭號碼，以利民眾辨識。

黃文哲說明，實務上會查辦違反規定的業者，後續也會協調數發部，目前NCC正在預告修正「電信事業用戶號碼使用管理辦法」部分條文，確保後續所有網路電話訊號，最後顯示號碼都是070開頭，也搭配修正電信管理法相關子法，希望防堵訊號傳遞上的漏洞。

NCC指出，未來可能要求業者針對網路電話提供語音警示，民眾接聽時可提高警覺，但執行細節還在討論中。

NCC 數發部 詐騙集團

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