第18屆潘文淵獎評選，由台積電前董事長劉德音獲獎

「潘文淵獎」素有台灣科技產業界的諾貝爾獎之美譽，深受各界重視，宗旨為表揚長期對我國科技產業發展之開拓或推展有卓越貢獻的傑出人才，今年已邁入第18屆。本屆「潘文淵獎」得獎人，為台積電前董事長劉德音。

劉德音是台積電前董事長，職業生涯初期曾服務於AT&T、貝爾實驗室及英特爾，1993年加入台積電，擔任工程副處長一職，建立台積公司首座八吋晶圓廠，主導先進技術事業，並在2000年台積電購併世大積體電路後出任總經理，順利將世大內部的管理、企業文化改造成為台積電經營模式，獲得高度認可。

2018年劉德音升任台積電董事長，並在12吋晶圓廠的建設與16奈米、10奈米及7奈米等先進製程的發展中，達成全球領先的技術里程碑。2019年他成立了台積電企業社會責任委員會，制定五大策略方針，強調綠色製造與人才培育，積極推動企業永續發展。

在他短短六年的領導下，不僅市值猛增4.2倍，也讓台積電躋身全球市值前10大企業，受到全球各界矚目，讓台積電被譽為台灣的科技巨擘。