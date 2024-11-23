OpenAI推新模型 催生大商機

OpenAI傳考慮推出新型瀏覽器，搶進搜尋引擎市場，日前更推出推理AI模型「o1」，專注於推論，多項AI服務催生龐大的AI伺服器需求，目前微軟為OpenAI獨家雲端供應商，在OpenAI擴大相關服務，微軟伺服器代工廠鴻海、廣達、緯穎等有望共享商機。

目前OpenAI對大規模數據進行預訓練，讓o1推理能力顯著增強，在擬定商業計畫等策略上，成為「更智慧的AI助手」，讓AI協作程度更深。

業界人士指出，ChatGPT最新公布的每周活躍用戶用戶數已突破兩億人，吸引92%的世界500強企業使用ChatGPT服務，市場對AI工具接受度明顯增加，OpenAI目前在生成式AI領域占有領導地位，挾龐大的用戶基礎，若推出整合ChatGPT的瀏覽器，可望催生更可觀的AI伺服器需求。

法人看好，隨著AI伺服器需求升溫，鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎等代工廠業績看俏。廣達即看好，美系雲端服務商（CSP）加大明年AI投資力道，AI依然是推動CSP業務創新的戰略性投資，且CSP廠已開始看到AI投資回報，對後續AI投資形成正向的良性循環。