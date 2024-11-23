緯創AI伺服器 不排除赴美生產

美國總統當選人川普喊出「美國優先」政策，緯創董事長林憲銘表示，未來環境撲朔迷離，緯創（3231）全球生產布局具韌性，調整腳步快，預期影響不大，「有實際必要的話，AI伺服器不排除赴美生產」。

林憲銘表示，目前緯創在全球包括美國等地都有布局，從供應鏈營運角度來看，對緯創影響不大，可因應包括美國製造、關稅或區域管制等不同的要求或變化，且應對速度快。

林憲銘指出，近一、兩年資本支出都維持在150至200億元間，大部分是在台投資，若明年有較急迫的赴美生產需求，緯創也有能力增加資本支出因應，未來幾年資本支出都將維持在可控的規模內。

林憲銘認為，地緣政治衝突目前未看到減緩跡象，影響各區域經濟發展，未來環境非常撲朔迷離，在多變的環境下，不管企業或國家都應具備韌性，才是穩定成長發展的關鍵。

另一方面，林憲銘也預期，美中間的「貿易不協調」情況將持續，可能會對廠商在大陸營運造成一些影響，但緯創已做了準備。