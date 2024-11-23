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緯創GB200機櫃出貨 下季放量 帶動整體營運續揚

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
代工大廠緯創22日召開法說。 聯合報系資料照
代工大廠緯創22日召開法說。 聯合報系資料照

代工大廠緯創（3231）昨（22）日召開法說，近期AI伺服器出貨議題發燒，緯創總經理林建勳表示，GB200機櫃第4季已出貨，明年第1季隨著GB200機櫃與運算板放量，AI相關營收會再向上，明年AI及伺服器需求火熱，占比將由目前的逾四成、進一步衝破五成，整體營運將持續成長。

緯創董事長林憲銘指出，前三季營收已達7,520億元，今年營收會比去年有相當幅度的成長，其中AI產品貢獻度非常大，緯創這幾年毛利率、營益率也一直往上走，在同業間處於前段班，正是過去幾年研發費用投入不手軟帶來的綜效。

緯創法說會重點 圖／經濟日報提供
緯創法說會重點 圖／經濟日報提供

林建勳指出，今年前三季每股純益已經超越去年全年，對第4季營運也樂觀看待，毛利率將優於第3季，今年全年可以繳出不錯的成績單，對明年營運也很有信心。

就AI及伺服器產品來看，林建勳表示，今年相關營收占比已超過四成，明年AI相關營收將逐季成長，全年也將維持今年的「三位數」百分比成長幅度，動能持續強勁。

GB200產品方面，林建勳指出，明年包括機櫃、運算板出貨都會大幅成長，其中機櫃因單價高，業績貢獻會相對明顯，雖然機櫃毛利率相較元件低，但相信利潤可取得合理成長，機櫃產品主要出貨給企業級客戶。

林建勳也說，緯創在AI伺服器各等級產品布局都不會缺席，除已站穩腳步的高階產品外，也開始切入中低階AI產品。

緯創通用伺服器上也有新斬獲，林建勳說，已取得一些客戶訂單、市占率擴增，明年通用伺服器出貨成長幅度會優於整體市場；他並透露，緯創已拿下全球最大網通廠代工大單，明年相關營收會有倍數成長，對未來幾年網通業務高度成長深具信心。

AI 營收 緯創

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