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OpenAI挑戰谷歌 考慮推瀏覽器
美國科技新聞網站The Information報導指出，OpenAI考慮開發能與其聊天機器人ChatGPT結合的網路瀏覽器，並已分別與Conde Nast、Redfin、Eventbrite和Priceline等應用程式開發商，討論過此一搜尋產品。執行長奧特曼領導的公司，可能因此與主宰瀏覽器和搜尋市場的Google直接競爭。
據外電報導，OpenAI還討論了是否在三星設備上提供ＡＩ功能。三星是Google關鍵的業務合作夥伴。該交易類似OpenAI最近與蘋果談成的協議，蘋果新設備上的Apple Intelligence將採用OpenAI的技術。
若OpenAI推出它的產品，或成Google的有力競爭者，但ChatGPT自二○二二年底問世以來，Google母公司Alphabet也積極提升ＡＩ實力，去年推出生成式ＡＩ聊天機器人Gemini回擊。專家預期，OpenAI距離推出獨立的網路瀏覽器，還有一段長路要走。
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